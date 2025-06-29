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Эпоха в грузинском искусстве: Резо Габриадзе исполнилось бы 89 лет – видео

Эпоха в грузинском искусстве: Резо Габриадзе исполнилось бы 89 лет – видео

Sputnik Грузия

Выдающийся грузинский режиссер, сценарист и художник Резо Габриадзе родился 29 июня 1936 года в городе Кутаиси. Он являлся автором сценариев к более чем 35... 29.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-29T14:37+0400

2025-06-29T14:37+0400

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Среди них известные и любимые многими такие картины, как "Не горюй!", "Мимино" и "Кин-дза-дза". Резо Габриадзе также много занимался живописью и скульптурой. Одна из "визитных карточек" столицы Грузии – Театр марионеток. Это тоже детище великого мастера. Со своими уникальными спектаклями и куклами Габриадзе в свое время объездил почти весь мир. Он являлся обладателем премии Руставели (Грузия), Государственной премии СССР, а также премий "Ника", "Триумф" и "Золотая маска" (Россия), был кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.Легендарный режиссер и художник скончался 6 июня 2021 года в Тбилиси после продолжительной болезни. Похоронен Резо Габриадзе в Мтацминдском пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии. Имя Резо Габриадзе в 2025 году присвоили кинобиблиотеке, которая действует в Тбилиси при Национальной парламентской библиотеке.

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