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Граждане-соискатели работы не должны страдать из-за иностранцев в Грузии – премьер
Граждане-соискатели работы не должны страдать из-за иностранцев в Грузии – премьер
Sputnik Грузия
Ранее трудовые ассоциации жаловались на то, что иностранцы вымещают их с рынка труда 29.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-29T11:09+0400
2025-06-29T11:09+0400
2025-06-29T11:09+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Поправки в закон "О трудовой миграции", вводящие обязательное разрешение на работу для трудоустроенных в Грузии иностранцев, направлены на защиту интересов своих граждан, пояснил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. С 1 марта 2026 года любому иностранцу в Грузии будет запрещено работать без наличия специального разрешения. При этом власти ограничат список профессий для работы иностранных граждан. По его словам, на рынке должны быть такие секторы, в которых грузинские граждане должны быть свободны от конкуренции. "Существуют сферы, в которых бизнесу очень трудно найти рабочую силу на месте, поэтому во многих секторах практикуют завоз рабочей силы из других стран. Эта практика должна быть разрешена там, где есть дефицит. Естественно, мы не можем остановить экономику и бизнес, но там, где у наших сограждан есть интерес к трудоустройству в соответствующей сфере, мы можем ограничить конкуренцию", – пояснил Кобахидзе. Ранее ряд трудовых ассоциаций, в том числе салонов красоты, ресторанов, курьеров, туроператоров, гидов и другого мелкого бизнеса делали заявления о том, что иностранные граждане, число которых значительно выросло за последние годы, вымещают их с рынка труда, и, таким образом, страдает их материальное положение. Новшества Согласно новшествам, для устройства на работу или осуществления оплачиваемой трудовой деятельности иностранцы в Грузии должны будут получить разрешение на работу. Оно будет выдаваться только легально находящимся в стране иностранцам. После получения этого документа иностранец будет обязан обратиться за получением трудового вида на жительство в Грузии. Однако в разрешении на работу могут отказать, если профессия либо квалификация иностранного гражданина не соответствуют требованиям и нуждам рынка труда Грузии, а также если его профессия есть в списке, где ограничен прием иностранцев, поскольку рабочая сила в этих профессиях в стране превышает или превысит спрос. За нарушение закона для иностранцев и компаний установлены высокие штрафы от 2 до 7 тысяч лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, трудоустройство, трудовые мигранты
грузия, общество, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, трудоустройство, трудовые мигранты
Граждане-соискатели работы не должны страдать из-за иностранцев в Грузии – премьер
Ранее трудовые ассоциации жаловались на то, что иностранцы вымещают их с рынка труда
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Поправки в закон "О трудовой миграции", вводящие обязательное разрешение на работу для трудоустроенных в Грузии иностранцев, направлены на защиту интересов своих граждан, пояснил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
С 1 марта 2026 года любому иностранцу в Грузии будет запрещено работать без наличия специального разрешения. При этом власти ограничат список профессий для работы иностранных граждан.
"Наших граждан в различных сферах беспокоит то, что с ними конкурируют люди, которые не являются гражданами Грузии. В любом государстве вопросы трудовых разрешений строго регламентированы. Так должно быть и у нас. До сих пор не было существенных ограничений, поэтому мы приняли решение о введении этого новшества", – сказал Кобахидзе.
По его словам, на рынке должны быть такие секторы, в которых грузинские граждане должны быть свободны от конкуренции.
"Существуют сферы, в которых бизнесу очень трудно найти рабочую силу на месте, поэтому во многих секторах практикуют завоз рабочей силы из других стран. Эта практика должна быть разрешена там, где есть дефицит. Естественно, мы не можем остановить экономику и бизнес, но там, где у наших сограждан есть интерес к трудоустройству в соответствующей сфере, мы можем ограничить конкуренцию", – пояснил Кобахидзе.
Ранее ряд трудовых ассоциаций, в том числе салонов красоты, ресторанов, курьеров, туроператоров, гидов и другого мелкого бизнеса делали заявления о том, что иностранные граждане, число которых значительно выросло за последние годы, вымещают их с рынка труда, и, таким образом, страдает их материальное положение.
Согласно новшествам, для устройства на работу или осуществления оплачиваемой трудовой деятельности иностранцы в Грузии должны будут получить разрешение на работу. Оно будет выдаваться только легально находящимся в стране иностранцам.
После получения этого документа иностранец будет обязан обратиться за получением трудового вида на жительство в Грузии.
При этом при выдаче трудового ВНЖ учитывается тот факт, что ежемесячный доход должен превышать пятикратный прожиточный минимум, а оборот – составлять не менее 50 тысяч лари на каждого трудоустроенного иностранца.
Однако в разрешении на работу могут отказать, если профессия либо квалификация иностранного гражданина не соответствуют требованиям и нуждам рынка труда Грузии, а также если его профессия есть в списке, где ограничен прием иностранцев, поскольку рабочая сила в этих профессиях в стране превышает или превысит спрос.
За нарушение закона для иностранцев и компаний установлены высокие штрафы от 2 до 7 тысяч лари.