https://sputnik-georgia.ru/20250629/gruziya-otprazdnuet-1700-let-so-dnya-obyavleniya-khristianstva-gosudarstvennoy-religiey-293952427.html

Грузия отпразднует 1700 лет со дня объявления христианства государственной религией

Грузия отпразднует 1700 лет со дня объявления христианства государственной религией

Sputnik Грузия

Комиссии, которая начнет работу с 1 июля, поручено разработать программу юбилейного года 29.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-29T14:28+0400

2025-06-29T14:28+0400

2025-06-29T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Патриархия Грузии создала комиссию в связи с 1 700-й годовщиной объявления в Грузии христианства государственной религией. В состав комиссии вошли Местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио (Муджири), а также священнослужители, ректор Тбилисской духовной академии и семинарии Георгий Звиададзе, секретарь Католикоса-Патриарха всея Грузии Михаил Ботковели и другие.Святую Нино (Каппадокийскую) называют просветительницей Грузии. Своими молитвами и благословениями она исцелила царицу Нану и обратила в христианство царя Мириана. В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и грузинскую церковь, на правах экзархата подчинил Синоду Русской церкви. После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II. В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 1977 года по настоящее время Католикосом-Патриархом всея Грузии является Илия Второй. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, святая нино, михаил ботковели, георгий звиададзе, вселенский патриархат, христиане