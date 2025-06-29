Грузия отпразднует 1700 лет со дня объявления христианства государственной религией
© photo: Sputnik / StringerПравославные кресты на территории храма Святой Троицы - Самеба
© photo: Sputnik / Stringer
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Комиссии, которая начнет работу с 1 июля, поручено разработать программу юбилейного года
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Патриархия Грузии создала комиссию в связи с 1 700-й годовщиной объявления в Грузии христианства государственной религией.
Грузинская церковь и часть исследователей сходятся во мнении, что объявление христианства государственной религией в Картлийском царстве произошло в 326 году. Комиссии, которая начнет работу с 1 июля, поручено разработать программу юбилейного года.
В состав комиссии вошли Местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио (Муджири), а также священнослужители, ректор Тбилисской духовной академии и семинарии Георгий Звиададзе, секретарь Католикоса-Патриарха всея Грузии Михаил Ботковели и другие.
© photo: Sputnik / StringerСвятая Нино. Празднование "Гиоргоба" в Грузии. Храм Святой Троицы Самеба
Святая Нино. Празднование "Гиоргоба" в Грузии. Храм Святой Троицы Самеба
© photo: Sputnik / Stringer
Святую Нино (Каппадокийскую) называют просветительницей Грузии. Своими молитвами и благословениями она исцелила царицу Нану и обратила в христианство царя Мириана.
По преданию, когда царь Мириан охотился, внезапно наступила темнота. Царь решил помолиться Богу, о котором говорила святая Нино, и в этот момент небо озарилось светом. После этого царь Мириан поверил в Бога.
В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и грузинскую церковь, на правах экзархата подчинил Синоду Русской церкви.
После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II.
© photo: Sputnik / StringerКатоликос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй на церковной службе
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй на церковной службе
© photo: Sputnik / Stringer
В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 1977 года по настоящее время Католикосом-Патриархом всея Грузии является Илия Второй.