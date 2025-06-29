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Грузия отпразднует 1700 лет со дня объявления христианства государственной религией
Грузия отпразднует 1700 лет со дня объявления христианства государственной религией
Sputnik Грузия
Комиссии, которая начнет работу с 1 июля, поручено разработать программу юбилейного года 29.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-29T14:28+0400
2025-06-29T14:28+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Патриархия Грузии создала комиссию в связи с 1 700-й годовщиной объявления в Грузии христианства государственной религией. В состав комиссии вошли Местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио (Муджири), а также священнослужители, ректор Тбилисской духовной академии и семинарии Георгий Звиададзе, секретарь Католикоса-Патриарха всея Грузии Михаил Ботковели и другие.Святую Нино (Каппадокийскую) называют просветительницей Грузии. Своими молитвами и благословениями она исцелила царицу Нану и обратила в христианство царя Мириана. В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и грузинскую церковь, на правах экзархата подчинил Синоду Русской церкви. После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II. В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 1977 года по настоящее время Католикосом-Патриархом всея Грузии является Илия Второй. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, святая нино, михаил ботковели, георгий звиададзе, вселенский патриархат, христиане
грузия, новости, общество, святая нино, михаил ботковели, георгий звиададзе, вселенский патриархат, христиане

Грузия отпразднует 1700 лет со дня объявления христианства государственной религией

14:28 29.06.2025
© photo: Sputnik / StringerПравославные кресты на территории храма Святой Троицы - Самеба
Православные кресты на территории храма Святой Троицы - Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Комиссии, которая начнет работу с 1 июля, поручено разработать программу юбилейного года
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Патриархия Грузии создала комиссию в связи с 1 700-й годовщиной объявления в Грузии христианства государственной религией.
Грузинская церковь и часть исследователей сходятся во мне­нии, что объявление христианства государственной религией в Картлийском царстве произошло в 326 году. Комиссии, которая начнет работу с 1 июля, поручено разработать программу юбилейного года.
В состав комиссии вошли Местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио (Муджири), а также священнослужители, ректор Тбилисской духовной академии и семинарии Георгий Звиададзе, секретарь Католикоса-Патриарха всея Грузии Михаил Ботковели и другие.
© photo: Sputnik / StringerСвятая Нино. Празднование "Гиоргоба" в Грузии. Храм Святой Троицы Самеба
Святая Нино. Празднование Гиоргоба в Грузии. Храм Святой Троицы Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2025
Святая Нино. Празднование "Гиоргоба" в Грузии. Храм Святой Троицы Самеба
© photo: Sputnik / Stringer
Святую Нино (Каппадокийскую) называют просветительницей Грузии. Своими молитвами и благословениями она исцелила царицу Нану и обратила в христианство царя Мириана.
По преданию, когда царь Мириан охотился, внезапно наступила темнота. Царь решил помолиться Богу, о котором говорила святая Нино, и в этот момент небо озарилось светом. После этого царь Мириан поверил в Бога.
В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и грузинскую церковь, на правах экзархата подчинил Синоду Русской церкви.
После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II.
© photo: Sputnik / StringerКатоликос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй на церковной службе
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй на церковной службе - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2025
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй на церковной службе
© photo: Sputnik / Stringer
В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 1977 года по настоящее время Католикосом-Патриархом всея Грузии является Илия Второй.
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