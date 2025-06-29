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Кварацхелия vs Месси – "ПСЖ" обыграл всухую "Итер Майами" и вышел в 1/4 Клубного ЧМ

Кварацхелия vs Месси – "ПСЖ" обыграл всухую "Итер Майами" и вышел в 1/4 Клубного ЧМ

Sputnik Грузия

По прогнозам специалистов, именно парижский клуб считается фаворитом престижного турнира 29.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-29T22:27+0400

2025-06-29T22:27+0400

2025-06-29T23:27+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Французский "Пари Сен-Жермен", за который с января этого года выступает грузинский вингер Хвича Кварацхелия, всухую обыграл "Интер Майами" Лионеля Месси (4:0) и сыграет в 1/4 Клубного чемпионат мира в США. Матч проходил в Атланте. Все четыре гола парижане забили в первом тайме. Дубль за "ПСЖ" оформил Жоау Невеш на 6 и 39 минуте, автогол на 44 минуте забил Томас Авилес, а разгромным счет сделал Ашраф Хакими уже в добавленное к первому тайму время – 4:0. У Кварацхелия было несколько опасных моментов, но удары грузина были неточными. На 88 минуте забить гол престижа со штрафного мог Лионель Месси, но легендарный аргентинец пробил прямо в стенку. Соперником "ПСЖ" в 1/4 финала станет победитель пары "Бавария" (Германия) – "Фламенго" (Бразилия). По прогнозам специалистов, именно парижский клуб считается фаворитом престижного турнира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, в мире, лионель месси, хвича кварацхелия, футбол