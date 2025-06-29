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Кварацхелия vs Месси – "ПСЖ" обыграл всухую "Итер Майами" и вышел в 1/4 Клубного ЧМ
Кварацхелия vs Месси – "ПСЖ" обыграл всухую "Итер Майами" и вышел в 1/4 Клубного ЧМ
Sputnik Грузия
По прогнозам специалистов, именно парижский клуб считается фаворитом престижного турнира 29.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-29T22:27+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Французский "Пари Сен-Жермен", за который с января этого года выступает грузинский вингер Хвича Кварацхелия, всухую обыграл "Интер Майами" Лионеля Месси (4:0) и сыграет в 1/4 Клубного чемпионат мира в США. Матч проходил в Атланте. Все четыре гола парижане забили в первом тайме. Дубль за "ПСЖ" оформил Жоау Невеш на 6 и 39 минуте, автогол на 44 минуте забил Томас Авилес, а разгромным счет сделал Ашраф Хакими уже в добавленное к первому тайму время – 4:0. У Кварацхелия было несколько опасных моментов, но удары грузина были неточными. На 88 минуте забить гол престижа со штрафного мог Лионель Месси, но легендарный аргентинец пробил прямо в стенку. Соперником "ПСЖ" в 1/4 финала станет победитель пары "Бавария" (Германия) – "Фламенго" (Бразилия). По прогнозам специалистов, именно парижский клуб считается фаворитом престижного турнира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, лионель месси, хвича кварацхелия, футбол
Кварацхелия vs Месси – "ПСЖ" обыграл всухую "Итер Майами" и вышел в 1/4 Клубного ЧМ
22:27 29.06.2025 (обновлено: 23:27 29.06.2025)
По прогнозам специалистов, именно парижский клуб считается фаворитом престижного турнира
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Французский "Пари Сен-Жермен", за который с января этого года выступает грузинский вингер Хвича Кварацхелия, всухую обыграл "Интер Майами" Лионеля Месси (4:0) и сыграет в 1/4 Клубного чемпионат мира в США.
Матч проходил в Атланте. Все четыре гола парижане забили в первом тайме.
Дубль за "ПСЖ" оформил Жоау Невеш на 6 и 39 минуте, автогол на 44 минуте забил Томас Авилес, а разгромным счет сделал Ашраф Хакими уже в добавленное к первому тайму время – 4:0.
У Кварацхелия было несколько опасных моментов, но удары грузина были неточными. На 88 минуте забить гол престижа со штрафного мог Лионель Месси, но легендарный аргентинец пробил прямо в стенку.
Соперником "ПСЖ" в 1/4 финала станет победитель пары "Бавария" (Германия) – "Фламенго" (Бразилия).
По прогнозам специалистов, именно парижский клуб считается фаворитом престижного турнира.