https://sputnik-georgia.ru/20250629/legkovushka-stolknulas-s-traktorom-na-vostoke-gruzii--pogib-voditel-293962177.html

Легковушка столкнулась с трактором на востоке Грузии – погиб водитель

Легковушка столкнулась с трактором на востоке Грузии – погиб водитель

Sputnik Грузия

Отец и сын, находившиеся в тракторе, получили травмы и были доставлены в клинику 29.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-29T12:15+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в селе Дедоплисцкаро (регион Кахети) в результате столкновения с трактором, сообщил телеканал "Рустави 2" Легковой автомобиль направлялся из села Земо Кеди в сторону Ширакской степи. Отец и сын, находившиеся в тракторе, получили травмы и были доставлены в клинику. Водитель автомобиля скончался на месте. По данным МВД, начато расследование по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспортных средств". Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2024 году составило 444 человека, из них девять детей. Самый распространенный вид аварий – столкновение с движущимся транспортным средством. В 1 787 таких авариях погибли 96 и пострадали 2 893 человека. На втором месте – наезд на пешехода. За указанный период в 1 766 таких авариях погиб 101 и пострадали 1 780 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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