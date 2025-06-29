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Легковушка столкнулась с трактором на востоке Грузии – погиб водитель
Легковушка столкнулась с трактором на востоке Грузии – погиб водитель
Sputnik Грузия
Отец и сын, находившиеся в тракторе, получили травмы и были доставлены в клинику 29.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-29T12:15+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в селе Дедоплисцкаро (регион Кахети) в результате столкновения с трактором, сообщил телеканал "Рустави 2" Легковой автомобиль направлялся из села Земо Кеди в сторону Ширакской степи. Отец и сын, находившиеся в тракторе, получили травмы и были доставлены в клинику. Водитель автомобиля скончался на месте. По данным МВД, начато расследование по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспортных средств". Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2024 году составило 444 человека, из них девять детей. Самый распространенный вид аварий – столкновение с движущимся транспортным средством. В 1 787 таких авариях погибли 96 и пострадали 2 893 человека. На втором месте – наезд на пешехода. За указанный период в 1 766 таких авариях погиб 101 и пострадали 1 780 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
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происшествия, новости, грузия, кахети, дтп
происшествия, новости, грузия, кахети, дтп

Легковушка столкнулась с трактором на востоке Грузии – погиб водитель

12:15 29.06.2025
© photo: Sputnik / StringerСкорая медицинская помощь 112
Скорая медицинская помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Отец и сын, находившиеся в тракторе, получили травмы и были доставлены в клинику
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в селе Дедоплисцкаро (регион Кахети) в результате столкновения с трактором, сообщил телеканал "Рустави 2"
Легковой автомобиль направлялся из села Земо Кеди в сторону Ширакской степи. Отец и сын, находившиеся в тракторе, получили травмы и были доставлены в клинику. Водитель автомобиля скончался на месте.
По данным МВД, начато расследование по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспортных средств".
Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2024 году составило 444 человека, из них девять детей.
Самый распространенный вид аварий – столкновение с движущимся транспортным средством. В 1 787 таких авариях погибли 96 и пострадали 2 893 человека. На втором месте – наезд на пешехода. За указанный период в 1 766 таких авариях погиб 101 и пострадали 1 780 человек.
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