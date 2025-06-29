https://sputnik-georgia.ru/20250629/neskolkim-selam-na-zapade-gruzii-ugrozhaet-opolzen---mestnye-zhiteli-evakuirovany-293965762.html

Нескольким селам на западе Грузии угрожает оползень - местные жители эвакуированы

Нескольким селам на западе Грузии угрожает оползень - местные жители эвакуированы

Sputnik Грузия

Оползень нанес ущерб жилым домам, автомобильным дорогам и сельскохозяйственным угодьям 29.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-29T17:58+0400

2025-06-29T17:58+0400

2025-06-29T17:58+0400

грузия

происшествия

новости

имерети

оползень

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1d/293965597_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_de50cc668838d3bd1118a1a856accce9.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Часть жителей сел Гверки и Хемагали Харагаульского района Имерети была эвакуирована из-за активизации оползневых процессов, сообщили в пресс-службе губернатора Имерети. Оползень нанес ущерб жилым домам, автомобильным дорогам и сельскохозяйственным угодьям. На место прибыли геологи, которые должны установить причины оползневых процессов и подготовить прогноз возможных рисков. "Мэрия Харагаули внимательно следит за ситуацией и примет все необходимые меры на основе официальных заключений и рекомендаций специалистов", – отметили в пресс-службе. Местные власти призвали население подчиняться указаниям соответствующих служб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, имерети, оползень