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https://sputnik-georgia.ru/20250629/neskolkim-selam-na-zapade-gruzii-ugrozhaet-opolzen---mestnye-zhiteli-evakuirovany-293965762.html
Нескольким селам на западе Грузии угрожает оползень - местные жители эвакуированы
Нескольким селам на западе Грузии угрожает оползень - местные жители эвакуированы
Sputnik Грузия
Оползень нанес ущерб жилым домам, автомобильным дорогам и сельскохозяйственным угодьям 29.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-29T17:58+0400
2025-06-29T17:58+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Часть жителей сел Гверки и Хемагали Харагаульского района Имерети была эвакуирована из-за активизации оползневых процессов, сообщили в пресс-службе губернатора Имерети. Оползень нанес ущерб жилым домам, автомобильным дорогам и сельскохозяйственным угодьям. На место прибыли геологи, которые должны установить причины оползневых процессов и подготовить прогноз возможных рисков. "Мэрия Харагаули внимательно следит за ситуацией и примет все необходимые меры на основе официальных заключений и рекомендаций специалистов", – отметили в пресс-службе. Местные власти призвали население подчиняться указаниям соответствующих служб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, имерети, оползень
грузия, происшествия, новости, имерети, оползень

Нескольким селам на западе Грузии угрожает оползень - местные жители эвакуированы

17:58 29.06.2025
© Administration of the State Representative in ImeretiОползень в Имерети
Оползень в Имерети - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2025
© Administration of the State Representative in Imereti
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Оползень нанес ущерб жилым домам, автомобильным дорогам и сельскохозяйственным угодьям
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Часть жителей сел Гверки и Хемагали Харагаульского района Имерети была эвакуирована из-за активизации оползневых процессов, сообщили в пресс-службе губернатора Имерети.
Оползень нанес ущерб жилым домам, автомобильным дорогам и сельскохозяйственным угодьям.
На место прибыли геологи, которые должны установить причины оползневых процессов и подготовить прогноз возможных рисков.
"Мэрия Харагаули внимательно следит за ситуацией и примет все необходимые меры на основе официальных заключений и рекомендаций специалистов", – отметили в пресс-службе.
Местные власти призвали население подчиняться указаниям соответствующих служб.
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