https://sputnik-georgia.ru/20250629/parlament-gruzii-soberetsya-na-vneocherednuyu-sessiyu-293948169.html
Парламент Грузии соберется на внеочередную сессию
Парламент Грузии соберется на внеочередную сессию
Sputnik Грузия
Согласно регламенту парламента Грузии, весенняя сессия парламента Грузии завершилась 27 июня 29.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-29T09:01+0400
2025-06-29T09:01+0400
2025-06-29T09:01+0400
грузия
новости
политика
шалва папуашвили
михаил кавелашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/19/291085295_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_00500fa95844a2245b1b829818db32ef.jpg
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обратится к президенту страны Михаилу Кавелашвили с просьбой созвать внеочередную сессию, заседания которой запланированы на 1 и 2 июля. Согласно регламенту парламента Грузии, весенняя сессия парламента Грузии завершилась 27 июня. В рамках политики ужесточения антинаркотического законодательства в Грузии планируется ввести запрет на импорт психотропных медикаментов для частных компаний. Импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будет прерогативой государства. Кроме того, будет установлен строгий контроль за выписыванием рецептов и выдачей лекарств. Помимо новых инициатив правительства, на сессии будет рассмотрен и вопрос лишения депутатов партии "За Грузию" депутатских полномочий – за пропуски заседаний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/19/291085295_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_e7a83052c1026bade8c288d1409fa881.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, михаил кавелашвили
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, михаил кавелашвили
Парламент Грузии соберется на внеочередную сессию
Согласно регламенту парламента Грузии, весенняя сессия парламента Грузии завершилась 27 июня
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обратится к президенту страны Михаилу Кавелашвили с просьбой созвать внеочередную сессию, заседания которой запланированы на 1 и 2 июля.
Согласно регламенту парламента Грузии, весенняя сессия парламента Грузии завершилась 27 июня.
"На этой неделе премьер-министр озвучил инициативы, связанные с борьбой с наркопреступностью. Лидер парламентского большинства подтвердил готовность парламента рассмотреть и принять эти инициативы. Поэтому я намерен обратиться к президенту Грузии с просьбой о созыве на следующей неделе внеочередной сессии", – сказал Папуашвили.
В рамках политики ужесточения антинаркотического законодательства в Грузии планируется ввести запрет на импорт психотропных медикаментов для частных компаний.
Импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будет прерогативой государства. Кроме того, будет установлен строгий контроль за выписыванием рецептов и выдачей лекарств.
Помимо новых инициатив правительства, на сессии будет рассмотрен и вопрос лишения депутатов партии "За Грузию" депутатских полномочий – за пропуски заседаний.