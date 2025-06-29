Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250629/parlament-gruzii-soberetsya-na-vneocherednuyu-sessiyu-293948169.html
Парламент Грузии соберется на внеочередную сессию
Парламент Грузии соберется на внеочередную сессию
Sputnik Грузия
Согласно регламенту парламента Грузии, весенняя сессия парламента Грузии завершилась 27 июня 29.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-29T09:01+0400
2025-06-29T09:01+0400
грузия
новости
политика
шалва папуашвили
михаил кавелашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/19/291085295_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_00500fa95844a2245b1b829818db32ef.jpg
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обратится к президенту страны Михаилу Кавелашвили с просьбой созвать внеочередную сессию, заседания которой запланированы на 1 и 2 июля. Согласно регламенту парламента Грузии, весенняя сессия парламента Грузии завершилась 27 июня. В рамках политики ужесточения антинаркотического законодательства в Грузии планируется ввести запрет на импорт психотропных медикаментов для частных компаний. Импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будет прерогативой государства. Кроме того, будет установлен строгий контроль за выписыванием рецептов и выдачей лекарств. Помимо новых инициатив правительства, на сессии будет рассмотрен и вопрос лишения депутатов партии "За Грузию" депутатских полномочий – за пропуски заседаний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/19/291085295_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_e7a83052c1026bade8c288d1409fa881.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, михаил кавелашвили
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, михаил кавелашвили

Парламент Грузии соберется на внеочередную сессию

09:01 29.06.2025
© Courtesy of Parliament of GeorgiaПервое заседание парламента Грузии XI созыва
Первое заседание парламента Грузии XI созыва - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2025
© Courtesy of Parliament of Georgia
Подписаться
Согласно регламенту парламента Грузии, весенняя сессия парламента Грузии завершилась 27 июня
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обратится к президенту страны Михаилу Кавелашвили с просьбой созвать внеочередную сессию, заседания которой запланированы на 1 и 2 июля.
Согласно регламенту парламента Грузии, весенняя сессия парламента Грузии завершилась 27 июня.

"На этой неделе премьер-министр озвучил инициативы, связанные с борьбой с наркопреступностью. Лидер парламентского большинства подтвердил готовность парламента рассмотреть и принять эти инициативы. Поэтому я намерен обратиться к президенту Грузии с просьбой о созыве на следующей неделе внеочередной сессии", – сказал Папуашвили.

В рамках политики ужесточения антинаркотического законодательства в Грузии планируется ввести запрет на импорт психотропных медикаментов для частных компаний.
Импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будет прерогативой государства. Кроме того, будет установлен строгий контроль за выписыванием рецептов и выдачей лекарств.
Помимо новых инициатив правительства, на сессии будет рассмотрен и вопрос лишения депутатов партии "За Грузию" депутатских полномочий – за пропуски заседаний.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0