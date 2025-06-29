https://sputnik-georgia.ru/20250629/parlament-gruzii-soberetsya-na-vneocherednuyu-sessiyu-293948169.html

Парламент Грузии соберется на внеочередную сессию

Парламент Грузии соберется на внеочередную сессию

Sputnik Грузия

Согласно регламенту парламента Грузии, весенняя сессия парламента Грузии завершилась 27 июня 29.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-29T09:01+0400

2025-06-29T09:01+0400

2025-06-29T09:01+0400

грузия

новости

политика

шалва папуашвили

михаил кавелашвили

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обратится к президенту страны Михаилу Кавелашвили с просьбой созвать внеочередную сессию, заседания которой запланированы на 1 и 2 июля. Согласно регламенту парламента Грузии, весенняя сессия парламента Грузии завершилась 27 июня. В рамках политики ужесточения антинаркотического законодательства в Грузии планируется ввести запрет на импорт психотропных медикаментов для частных компаний. Импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будет прерогативой государства. Кроме того, будет установлен строгий контроль за выписыванием рецептов и выдачей лекарств. Помимо новых инициатив правительства, на сессии будет рассмотрен и вопрос лишения депутатов партии "За Грузию" депутатских полномочий – за пропуски заседаний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, михаил кавелашвили