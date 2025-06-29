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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Грузии
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Грузии
Sputnik Грузия
Обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в холмистых районах – активизацию оползневых процессов и селей 29.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-29T19:08+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Дожди, местами сильные, грозы, сильный ветер и град ожидаются с конца дня 29 июня до второй половины дня 30 июня в большинстве регионов Грузии, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в холмистых районах – активизацию оползневых процессов и селей. Специалисты оценивают уровень риска возникновения природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Грузии
19:08 29.06.2025 (обновлено: 19:18 29.06.2025)
Обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в холмистых районах – активизацию оползневых процессов и селей
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Дожди, местами сильные, грозы, сильный ветер и град ожидаются с конца дня 29 июня до второй половины дня 30 июня в большинстве регионов Грузии, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в холмистых районах – активизацию оползневых процессов и селей.
Специалисты оценивают уровень риска возникновения природных катастроф как средний.