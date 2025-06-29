https://sputnik-georgia.ru/20250629/sinoptiki-predupredili-o-rezkom-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-293965954.html

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Грузии

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Грузии

Sputnik Грузия

Обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в холмистых районах – активизацию оползневых процессов и селей 29.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-29T19:08+0400

2025-06-29T19:08+0400

2025-06-29T19:18+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Дожди, местами сильные, грозы, сильный ветер и град ожидаются с конца дня 29 июня до второй половины дня 30 июня в большинстве регионов Грузии, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в холмистых районах – активизацию оползневых процессов и селей. Специалисты оценивают уровень риска возникновения природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии