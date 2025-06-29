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Заключение следственной комиссии будет историческим – депутат
Заключение следственной комиссии будет историческим – депутат
Sputnik Грузия
За пять месяцев работы комиссии грузинское общество видело рассказы о пытках и гибели людей, о захвате имущества 29.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-29T21:28+0400
2025-06-29T21:28+0400
2025-06-29T23:15+0400
грузия
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новости
гурам мачарашвили
георгий гахария
мамука хазарадзе
единое национальное движение
"сила народа"
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Заключение временной следственной комиссии при парламенте Грузии, расследующей совершенные во время правления "Единого национального движения" преступления, будет историческим, заявил депутат от партии "Сила народа", член комиссии Гурам Мачарашвили журналистам. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года и изначально должна была расследовать преступления, совершенные чиновниками в период правления "Нацдвижения" с 2003 по 2012 год. Уже 1 апреля мандат был расширен, и теперь она также занимается расследованием деятельности оппозиции. Сроки работы комиссии продлены до 5 августа. По его словам, за пять месяцев работы комиссии грузинское общество видело рассказы о пытках и гибели людей, о захвате имущества. "Заключение будет не только объемным, но и будет нагружено именно такими фактами, после которых ни у кого не останется сомнений, что "Национальное движение" как режим будет обязательно упразднено", – заявил Мачарашвили. Неявка на заседание парламентской комиссии в Грузии является уголовным преступлением. Эта статья существует в законодательстве с 1999 года, и ее ни разу не меняли. Восемь оппозиционных политиков от партий "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Лело для Грузия" проигнорировали работу комиссии, и против них были возбуждены уголовные дела. Приговор вынесен уже четырем оппозиционерам – Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе и Георгию Вашадзе. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый. Ника Мелия, Ника Гварамия, Георгий Таргамадзе и Ираклий Окруашвили ждут своего приговора. Между тем ряд оппозиционеров, включая лидера "Нацдвижения" Тинантин Бокучава, могут оказаться под следствием, так как намерены и дальше игнорировать работу комиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, гурам мачарашвили, георгий гахария, мамука хазарадзе, единое национальное движение, "сила народа"
грузия, политика, новости, гурам мачарашвили, георгий гахария, мамука хазарадзе, единое национальное движение, "сила народа"
Заключение следственной комиссии будет историческим – депутат
21:28 29.06.2025 (обновлено: 23:15 29.06.2025)
За пять месяцев работы комиссии грузинское общество видело рассказы о пытках и гибели людей, о захвате имущества
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Заключение временной следственной комиссии при парламенте Грузии, расследующей совершенные во время правления "Единого национального движения" преступления, будет историческим, заявил депутат от партии "Сила народа", член комиссии Гурам Мачарашвили журналистам.
Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года и изначально должна была расследовать преступления, совершенные чиновниками в период правления "Нацдвижения" с 2003 по 2012 год. Уже 1 апреля мандат был расширен, и теперь она также занимается расследованием деятельности оппозиции. Сроки работы комиссии продлены до 5 августа.
"Осталось всего несколько заседаний, а затем начнется работа над заключением. Я уверен, что заключение будет историческим. Оно будет историческим и в том смысле, что, наверное, мало таких стран, у которых была такая власть и режим, как "Национальное движение", – заявил Мачарашвили.
По его словам, за пять месяцев работы комиссии грузинское общество видело рассказы о пытках и гибели людей, о захвате имущества.
"Заключение будет не только объемным, но и будет нагружено именно такими фактами, после которых ни у кого не останется сомнений, что "Национальное движение" как режим будет обязательно упразднено", – заявил Мачарашвили.
Неявка на заседание парламентской комиссии в Грузии является уголовным преступлением. Эта статья существует в законодательстве с 1999 года, и ее ни разу не меняли.
Между тем из девяти лидеров различных оппозиционных партий на заседание комиссии явился только лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария. Аргументом отказа оппозиции сотрудничать с комиссией является то, что они не признают легитимность парламента и, соответственно, легитимность комиссии.
Восемь оппозиционных политиков от партий "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Лело для Грузия" проигнорировали работу комиссии, и против них были возбуждены уголовные дела.
Приговор вынесен уже четырем оппозиционерам – Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе и Георгию Вашадзе. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый. Ника Мелия, Ника Гварамия, Георгий Таргамадзе и Ираклий Окруашвили ждут своего приговора.
Между тем ряд оппозиционеров, включая лидера "Нацдвижения" Тинантин Бокучава, могут оказаться под следствием, так как намерены и дальше игнорировать работу комиссии.