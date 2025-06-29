https://sputnik-georgia.ru/20250629/zaklyuchenie-sledstvennoy-komissii-budet-istoricheskim---deputat-293967048.html

Заключение следственной комиссии будет историческим – депутат

Заключение следственной комиссии будет историческим – депутат

Sputnik Грузия

За пять месяцев работы комиссии грузинское общество видело рассказы о пытках и гибели людей, о захвате имущества 29.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-29T21:28+0400

2025-06-29T21:28+0400

2025-06-29T23:15+0400

грузия

политика

новости

гурам мачарашвили

георгий гахария

мамука хазарадзе

единое национальное движение

"сила народа"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24706/26/247062653_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6f4b01fb547cd3dddd655e09f9995a69.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Заключение временной следственной комиссии при парламенте Грузии, расследующей совершенные во время правления "Единого национального движения" преступления, будет историческим, заявил депутат от партии "Сила народа", член комиссии Гурам Мачарашвили журналистам. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года и изначально должна была расследовать преступления, совершенные чиновниками в период правления "Нацдвижения" с 2003 по 2012 год. Уже 1 апреля мандат был расширен, и теперь она также занимается расследованием деятельности оппозиции. Сроки работы комиссии продлены до 5 августа. По его словам, за пять месяцев работы комиссии грузинское общество видело рассказы о пытках и гибели людей, о захвате имущества. "Заключение будет не только объемным, но и будет нагружено именно такими фактами, после которых ни у кого не останется сомнений, что "Национальное движение" как режим будет обязательно упразднено", – заявил Мачарашвили. Неявка на заседание парламентской комиссии в Грузии является уголовным преступлением. Эта статья существует в законодательстве с 1999 года, и ее ни разу не меняли. Восемь оппозиционных политиков от партий "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Лело для Грузия" проигнорировали работу комиссии, и против них были возбуждены уголовные дела. Приговор вынесен уже четырем оппозиционерам – Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе и Георгию Вашадзе. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый. Ника Мелия, Ника Гварамия, Георгий Таргамадзе и Ираклий Окруашвили ждут своего приговора. Между тем ряд оппозиционеров, включая лидера "Нацдвижения" Тинантин Бокучава, могут оказаться под следствием, так как намерены и дальше игнорировать работу комиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, гурам мачарашвили, георгий гахария, мамука хазарадзе, единое национальное движение, "сила народа"