https://sputnik-georgia.ru/20250630/aktsiya-i-ekstremizm-glava-parlamenta-gruzii-kritikuet-rol-evrosoyuza-293975862.html

Акция и экстремизм: глава парламента Грузии критикует роль Евросоюза

Акция и экстремизм: глава парламента Грузии критикует роль Евросоюза

Sputnik Грузия

Подобным поведением представительство ЕС в глазах грузин окончательно связывает Европейский союз с экстремизмом, считает Папуашвили 30.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-30T13:55+0400

2025-06-30T13:55+0400

2025-06-30T13:55+0400

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шалва папуашвили

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Акция протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, во время которой звучали призывы к свержению власти, была профинансирована Евросоюзом, что может сформировать в глазах грузинской общественности опасную ассоциацию между ЕС и экстремизмом, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в социальной сети. Акция протеста с лозунгом "Грузия, встань" прошла накануне перед зданием парламента с участием представителей оппозиционных партий и неправительственных организаций. К собравшимся обратилась и экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Участники акции развернули гигантские флаги Грузии и ЕС. На месте также были исполнены гимны Грузии и Евросоюза. "Обязательно следует обратить внимание на тот факт, что вчерашняя акция радикалов, с трибуны которой уже открыто прозвучали обещания "борцов" свергнуть власть и "наказать всех", была профинансирована Евросоюзом", – написал Папуашвили в соцсети. По мнению главы грузинского законодательного органа, тревожным является тот факт, что подобным поведением представительство ЕС в глазах грузин окончательно связывает Европейский союз с экстремизмом. Ранее Папуашвили не раз заявлял, что из бюджетных средств ЕС финансируются пропаганда и дезинформация, кампании ненависти, подрыв демократических институтов, политически мотивированные преследования и экстремизм в Грузии. Также в правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых иностранными донорами, поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Что касается акций протеста, то они проводятся в Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Периодически они перерастают в противостояние с полицией. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили