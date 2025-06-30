https://sputnik-georgia.ru/20250630/gakhariya--za-granitsey-sroki--na-iskhode-premer-gruzii-o-zameshatelstve-oppozitsii-293980982.html

Гахария – за границей, сроки – на исходе: премьер Грузии о замешательстве оппозиции

Гахария – за границей, сроки – на исходе: премьер Грузии о замешательстве оппозиции

Sputnik Грузия

В Тбилиси считают, что в сложившейся ситуации ключевую роль сыграли внешние покровители радикальной оппозиции 30.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-30T19:49+0400

2025-06-30T19:49+0400

2025-06-30T19:49+0400

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ираклий кобахидзе

германия

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Хозяева довели до полного замешательства весь грузинский оппозиционный спектр, включая лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария, который не может определиться чего хочет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Временная следственная комиссия парламента Грузии 23 июня во второй раз вызвала Георгия Гахария на заседание. Однако в его партии сообщили, что политик находится за рубежом, но готов принять участие в заседании в дистанционном формате. Комиссия отказалась от такого формата и предоставила Гахария срок до 2 июля для личной явки. 30 июня партия вновь обратилась к комиссии с просьбой повторно рассмотреть возможность дистанционного подключения Гахария к заседанию. Соответственно, по мнению премьера, вся оппозиция, включая Гахария и его партию, пребывают в полном замешательстве. А до такого состояния, по словам Кобахидзе, их довели покровители. "Конечно, мы тоже "помогли", но в первую очередь особая "заслуга" в этом принадлежит покровителям радикальной оппозиции", – заявил премьер. На данный момент Гахария находится в Германии, где оппозиционный политик проводит встречи. По информации пресс-службы его партии, последняя встреча состоялась с министром юстиции Германии Штефани Хубиг. Основное внимание было уделено вопросам освобождения политзаключенных и прекращения преследования молодых оппозиционных активистов и лидеров.Как заявила председатель комиссии Тея Цулукиани на заседании 30 июня, Георгий Гахария ответит на вопросы комиссии дистанционно 2 июля.Восемь оппозиционных политиков от партий "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Лело для Грузия" проигнорировали работу комиссии, и против них были возбуждены уголовные дела. Приговор вынесен уже шести оппозиционерам: Гиви Таргамадзе, Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе и Нике Мелия. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый. Ника Гварамия и Ираклий Окруашвили ждут своих приговоров. Всех приговоренных к тюремным срокам оппозиционеров лишили на два года права занимать государственные должности, и это означает, что они не смогут баллотироваться на посты мэров либо депутатов местных совещательных органов (сакребуло) на ближайших выборах в органы местной власти. Между тем ряд оппозиционеров, включая лидера "Нацдвижения" Тинантин Бокучава, могут также оказаться под следствием, поскольку намерены и дальше игнорировать работу комиссии. Неявка на заседание парламентской комиссии в Грузии является уголовным преступлением. Эта статья существует в законодательстве с 1999 года, и ее ни разу не меняли. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий гахария, ираклий кобахидзе, германия