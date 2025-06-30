https://sputnik-georgia.ru/20250630/gakhariya--za-granitsey-sroki--na-iskhode-premer-gruzii-o-zameshatelstve-oppozitsii-293980982.html
Гахария – за границей, сроки – на исходе: премьер Грузии о замешательстве оппозиции
Гахария – за границей, сроки – на исходе: премьер Грузии о замешательстве оппозиции
Sputnik Грузия
В Тбилиси считают, что в сложившейся ситуации ключевую роль сыграли внешние покровители радикальной оппозиции 30.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-30T19:49+0400
2025-06-30T19:49+0400
2025-06-30T19:49+0400
политика
грузия
новости
георгий гахария
ираклий кобахидзе
германия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259233908_0:32:1648:959_1920x0_80_0_0_eea39e3439b20d59b0d2cbe29e322c5f.jpg
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Хозяева довели до полного замешательства весь грузинский оппозиционный спектр, включая лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария, который не может определиться чего хочет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Временная следственная комиссия парламента Грузии 23 июня во второй раз вызвала Георгия Гахария на заседание. Однако в его партии сообщили, что политик находится за рубежом, но готов принять участие в заседании в дистанционном формате. Комиссия отказалась от такого формата и предоставила Гахария срок до 2 июля для личной явки. 30 июня партия вновь обратилась к комиссии с просьбой повторно рассмотреть возможность дистанционного подключения Гахария к заседанию. Соответственно, по мнению премьера, вся оппозиция, включая Гахария и его партию, пребывают в полном замешательстве. А до такого состояния, по словам Кобахидзе, их довели покровители. "Конечно, мы тоже "помогли", но в первую очередь особая "заслуга" в этом принадлежит покровителям радикальной оппозиции", – заявил премьер. На данный момент Гахария находится в Германии, где оппозиционный политик проводит встречи. По информации пресс-службы его партии, последняя встреча состоялась с министром юстиции Германии Штефани Хубиг. Основное внимание было уделено вопросам освобождения политзаключенных и прекращения преследования молодых оппозиционных активистов и лидеров.Как заявила председатель комиссии Тея Цулукиани на заседании 30 июня, Георгий Гахария ответит на вопросы комиссии дистанционно 2 июля.Восемь оппозиционных политиков от партий "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Лело для Грузия" проигнорировали работу комиссии, и против них были возбуждены уголовные дела. Приговор вынесен уже шести оппозиционерам: Гиви Таргамадзе, Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе и Нике Мелия. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый. Ника Гварамия и Ираклий Окруашвили ждут своих приговоров. Всех приговоренных к тюремным срокам оппозиционеров лишили на два года права занимать государственные должности, и это означает, что они не смогут баллотироваться на посты мэров либо депутатов местных совещательных органов (сакребуло) на ближайших выборах в органы местной власти. Между тем ряд оппозиционеров, включая лидера "Нацдвижения" Тинантин Бокучава, могут также оказаться под следствием, поскольку намерены и дальше игнорировать работу комиссии. Неявка на заседание парламентской комиссии в Грузии является уголовным преступлением. Эта статья существует в законодательстве с 1999 года, и ее ни разу не меняли. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259233908_0:37:1648:1273_1920x0_80_0_0_e4c6c5b5e6e8d71d7f7ed894bd4f8e59.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, георгий гахария, ираклий кобахидзе, германия
политика, грузия, новости, георгий гахария, ираклий кобахидзе, германия
Гахария – за границей, сроки – на исходе: премьер Грузии о замешательстве оппозиции
В Тбилиси считают, что в сложившейся ситуации ключевую роль сыграли внешние покровители радикальной оппозиции
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Хозяева довели до полного замешательства весь грузинский оппозиционный спектр, включая лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария, который не может определиться чего хочет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Временная следственная комиссия парламента Грузии 23 июня во второй раз вызвала Георгия Гахария на заседание. Однако в его партии сообщили, что политик находится за рубежом, но готов принять участие в заседании в дистанционном формате. Комиссия отказалась от такого формата и предоставила Гахария срок до 2 июля для личной явки. 30 июня партия вновь обратилась к комиссии с просьбой повторно рассмотреть возможность дистанционного подключения Гахария к заседанию.
"Гахария сам не может определиться чего хочет. То ли он сбежал, то ли хочет вернуться в страну, то ли не хочет. Хочет участвовать в выборах, и в то же время – не хочет, исходя из того, что его шансы заметно ослабли", – заявил Кобахидзе журналистам.
Соответственно, по мнению премьера, вся оппозиция, включая Гахария и его партию, пребывают в полном замешательстве. А до такого состояния, по словам Кобахидзе, их довели покровители.
"Конечно, мы тоже "помогли", но в первую очередь особая "заслуга" в этом принадлежит покровителям радикальной оппозиции", – заявил премьер.
На данный момент Гахария находится в Германии, где оппозиционный политик проводит встречи. По информации пресс-службы его партии, последняя встреча состоялась с министром юстиции Германии Штефани Хубиг. Основное внимание было уделено вопросам освобождения политзаключенных и прекращения преследования молодых оппозиционных активистов и лидеров.
Как заявила председатель комиссии Тея Цулукиани на заседании 30 июня, Георгий Гахария ответит на вопросы комиссии дистанционно 2 июля.
Восемь оппозиционных политиков от партий "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Лело для Грузия" проигнорировали работу комиссии, и против них были возбуждены уголовные дела.
Приговор вынесен уже шести оппозиционерам: Гиви Таргамадзе, Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе и Нике Мелия. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый. Ника Гварамия и Ираклий Окруашвили ждут своих приговоров.
Всех приговоренных к тюремным срокам оппозиционеров лишили на два года права занимать государственные должности, и это означает, что они не смогут баллотироваться на посты мэров либо депутатов местных совещательных органов (сакребуло) на ближайших выборах в органы местной власти.
Между тем ряд оппозиционеров, включая лидера "Нацдвижения" Тинантин Бокучава, могут также оказаться под следствием, поскольку намерены и дальше игнорировать работу комиссии.
Неявка на заседание парламентской комиссии в Грузии является уголовным преступлением. Эта статья существует в законодательстве с 1999 года, и ее ни разу не меняли.