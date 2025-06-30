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Глава МИД Грузии примет участие в Международной конференции ООН в Испании

Глава МИД Грузии примет участие в Международной конференции ООН в Испании

Sputnik Грузия

Глава МИД Грузии представит страну на глобальной конференции по устойчивому развитию, где акцентирует роль Тбилиси в обеспечении региональной стабильности и... 30.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-30T12:57+0400

2025-06-30T12:57+0400

2025-06-30T12:58+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили прибыла с визитом в Испанию, где принимает участие в IV Международной конференции ООН. Конференция посвящена вопросам финансирования устойчивого развития. Бочоришвили выступит с речью в рамках общих дебатов и сосредоточится на роли Грузии в достижении целей устойчивого развития, региональной роли и опыте страны в поддержании экономической стабильности, финансовой устойчивости и роста. Также в ходе визита глава МИД Грузии проведет двусторонние встречи с министрами-партнерами. В конференции принимают участие более 70 глав государств и правительств, министров иностранных дел и финансов, а также других высокопоставленных должностных лиц со всего мира. Перед участниками конференции выступят Генсек ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Испании Педро Санчес. Конференцию откроет король Испании Филипп VI. По данным МИД Грузии, конференция является важной международной площадкой, на которой обсуждаются вопросы реформирования международной финансовой архитектуры и мобилизации финансов для достижения Целей устойчивого развития ООН (ЦУР). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мака бочоришвили, оон, мид грузии