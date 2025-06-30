https://sputnik-georgia.ru/20250630/kobakhidze-nazval-reshenie-es-o-priostanovke-bezviza-dlya-vladeltsev-dippasportov-pozornym-293983389.html

Кобахидзе назвал решение ЕС о приостановке безвиза для владельцев диппаспортов позорным

Кобахидзе назвал решение ЕС о приостановке безвиза для владельцев диппаспортов позорным

Sputnik Грузия

Главе кабмина Грузии пришлось получать визу для одного из своих последних зарубежных визитов в страну ЕС 30.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-30T21:56+0400

2025-06-30T21:56+0400

2025-06-30T22:38+0400

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грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Несмотря на позорное решение ряда стран ЕС о приостановке безвизового режима для граждан Грузии – владельцев дипломатических и служебных паспортов, грузинские власти действуют в соответствии с этим решением, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Решение о приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов стало нарушением международного права со стороны Евросоюза, считает спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, уже 11 стран нарушили международное право. В то же время, как отметил Генсек правящей партии Каха Каладзе, для него и его товарищей по команде приоритетом является не личный комфорт, а соблюдение интересов Грузии. "Естественно, это абсолютно позорное решение, однако это их решение, их право, и мы готовы действовать в соответствии с этим решением", – заявил Кобахидзе. По словам премьера, ему пришлось воспользоваться визой для посещения одной из стран. Глава правительства не уточнил, о какой именно стране идет речь. "Это ограничение действует в отношении дипломатических паспортов по общему решению Евросоюза. Тем не менее мы спокойно получаем визы. Я сам ездил в одну из стран по визе", – заявил Кобахидзе. Безвизовый режим для обладателей грузинских дипломатических и служебных паспортов приостановлен в Румынии (с марта), Болгарии, Литве, Латвии, Эстонии, Люксембурге, Нидерландах, Франции, Бельгии и Италии. В Швеции решение вступит в силу с августа. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, каха каладзе, грузия - евросоюз