https://sputnik-georgia.ru/20250630/ministr-obrazovaniya-gruzii-podal-v-otstavku-prorabotav-na-postu-menshe-goda-293980042.html

Министр образования Грузии подал в отставку, проработав на посту меньше года

Министр образования Грузии подал в отставку, проработав на посту меньше года

Sputnik Грузия

Цуладзе занимал должность министра с октября 2024 года 30.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-30T16:31+0400

2025-06-30T16:31+0400

2025-06-30T16:50+0400

грузия

новости

общество

георгий амилахвари

высший совет юстиции

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Министр образования, науки и молодежи Грузии Александр Цуладзе ушел в отставку, написал он в социальной сети. Цуладзе занимал должность министра с октября 2024 года. Он сменил на посту Георгия Амилахвари. Амилахвари покинул пост министра 28 сентября. По его словам, за время своего пребывания на посту министра вместе с сотрудниками ведомства они реализовали множество важных инициатив по улучшению качества образования на всех уровнях, в том числе ряд инновационных проектов. "Я хотел бы поблагодарить каждого сотрудника Министерства образования, науки и молодежи Грузии, которые преданно служат развитию системы образования и построению лучшего будущего для страны", – написал Цуладзе. Образование: В 2006 году Цуладзе окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили (ТГУ), специалист в сфере права.Далее, в 2010 году, окончил Римский университет Ла Сапиенца и получил степень магистра права. В 2016 году получил степень доктора юридических наук в ТГУ. Кто такой Александр Цуладзе С декабря 2023 года по август 2024 года Цуладзе был первым заместителем министра образования, науки и по делам молодежи Грузии; В 2019-2023 гг. – судья Верховного суда Грузии; В 2017-2019 гг. – управляющий партнер юридической компании CLL Law Firm; В 2017-2019 гг. – медиатор Тбилисского городского суда; В 2015-2017 гг. – глава международного департамента Высшего совета юстиции Грузии; В 2012-2015 гг. – глава аналитического отдела Верховного суда Грузии; В 2011-2012 гг. – советник административного департамента министерства юстиции Грузии; В 2010-2011 гг. – начальник административного бюро Тбилисского городского суда; В 2007-2009 гг. – юрист в юридической компании; В 2005-2006 гг. – стажер юридического комитета парламента Грузии и министерства юстиции Грузии. Является автором многих научных работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, высший совет юстиции, министерство образования и науки грузии