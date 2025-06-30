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Названы даты регистрации в детские сады в Тбилиси
Названы даты регистрации в детские сады в Тбилиси
Sputnik Грузия
Пройти регистрацию смогут все те дети, которым к 15 сентября исполнится два года 30.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-30T11:58+0400
2025-06-30T11:58+0400
2025-06-30T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Первый этап регистрации воспитанников в детские сады Тбилиси начнется 7 июля, сообщает мэрия столицы. В этом году регистрация воспитанников будет проходить в три этапа в электронном формате на сайте. Первый этап регистрации начнется 7 июля в 10:00 и продлится до 13 июля до 00:00. Зарегистрироваться смогут: Второй этап рассчитан на детей, зарегистрированных в Тбилиси. Регистрация начнется 14 июля в 10:00 и продлится до 20 июля включительно. Что касается третьего этапа, то есть всеобщей регистрации, то она начнется 21 июля в 10:00 и продлится до тех пор, пока в государственных садах будут свободные места. Пройти регистрацию смогут все те дети, которым к 15 сентября исполнится два года. В Тбилиси функционирует 185 государственных детских садов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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детский сад, тбилиси, грузия, новости, общество
детский сад, тбилиси, грузия, новости, общество
Названы даты регистрации в детские сады в Тбилиси
Пройти регистрацию смогут все те дети, которым к 15 сентября исполнится два года
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Первый этап регистрации воспитанников в детские сады Тбилиси начнется 7 июля, сообщает мэрия столицы.
В этом году регистрация воспитанников будет проходить в три этапа в электронном формате на сайте. Первый этап регистрации начнется 7 июля в 10:00 и продлится до 13 июля до 00:00.
Зарегистрироваться смогут:
Дети из социально незащищенных семей (до 100 тысяч баллов);
Дети со специальными образовательными нуждами;
Бенефициары дома малюток;
Дети из многодетных семей и/или усыновленные дети;
Родные братья и сестры воспитателей детских садов;
Дети сотрудников детских садов.
Второй этап рассчитан на детей, зарегистрированных в Тбилиси. Регистрация начнется 14 июля в 10:00 и продлится до 20 июля включительно.
Что касается третьего этапа, то есть всеобщей регистрации, то она начнется 21 июля в 10:00 и продлится до тех пор, пока в государственных садах будут свободные места.
Пройти регистрацию смогут все те дети, которым к 15 сентября исполнится два года. В Тбилиси функционирует 185 государственных детских садов.