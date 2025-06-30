https://sputnik-georgia.ru/20250630/nazvany-daty-registratsii-v-detskie-sady-v-tbilisi-293910959.html

Названы даты регистрации в детские сады в Тбилиси

Названы даты регистрации в детские сады в Тбилиси

Sputnik Грузия

Пройти регистрацию смогут все те дети, которым к 15 сентября исполнится два года 30.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-30T11:58+0400

2025-06-30T11:58+0400

2025-06-30T11:58+0400

детский сад

тбилиси

грузия

новости

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22998/08/229980846_0:124:1201:799_1920x0_80_0_0_499cc070eb7ff4311efbca3435629cf9.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Первый этап регистрации воспитанников в детские сады Тбилиси начнется 7 июля, сообщает мэрия столицы. В этом году регистрация воспитанников будет проходить в три этапа в электронном формате на сайте. Первый этап регистрации начнется 7 июля в 10:00 и продлится до 13 июля до 00:00. Зарегистрироваться смогут: Второй этап рассчитан на детей, зарегистрированных в Тбилиси. Регистрация начнется 14 июля в 10:00 и продлится до 20 июля включительно. Что касается третьего этапа, то есть всеобщей регистрации, то она начнется 21 июля в 10:00 и продлится до тех пор, пока в государственных садах будут свободные места. Пройти регистрацию смогут все те дети, которым к 15 сентября исполнится два года. В Тбилиси функционирует 185 государственных детских садов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

детский сад, тбилиси, грузия, новости, общество