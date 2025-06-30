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Непростые взаимоотношения политиков и церкви: в чем причина? – видео

Непростые взаимоотношения политиков и церкви: в чем причина? – видео

Sputnik Грузия

В Армении церковь оказывается под давлением политиков так же, как это было в Грузии во время правления Михаила Саакашвили, считает политолог Арчил Сихарулидзе 30.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-30T17:46+0400

2025-06-30T17:46+0400

2025-06-30T18:23+0400

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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции под названием "Церковные гонения в Армении", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Сихарулидзе объясняет, почему религиозные институты становятся мишенью и какова в этом роль власти. В Грузии церковь на протяжении веков оставалась опорой общества, даже когда исчезало государство. Позже, во времена Михаила Саакашвили, по словам эксперта, главной целью властей были не реформы, а полный контроль над церковью. В Армении власти на фоне фрустрации и недоверия к ним решили все свои неудачи свалить на церковь. Особенно если речь идет о прозападной политике и переносе ответственности с правительства на духовенство.

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