https://sputnik-georgia.ru/20250630/politika-bez-very-pochemu-tserkov-stanovitsya-mishenyu-v-postsovetskikh-stranakh-293982673.html

Политика без веры: почему церковь становится мишенью в постсоветских странах

Политика без веры: почему церковь становится мишенью в постсоветских странах

Sputnik Грузия

Политолог Арчил Сихарулидзе в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, рассказал, почему религиозные институты... 30.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-30T18:26+0400

2025-06-30T18:26+0400

2025-06-30T18:26+0400

пресс-центр sputnik грузия

аналитика

обзоры

политика

арчил сихарулидзе

никол пашинян

саломе зурабишвили

армения

молдова

украина

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1f/274416341_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4660e2fed327cb3a25293a6e04e8e177.jpg

В Армении, Грузии, Украине и Молдове усиливается давление на церковь со стороны прозападных политиков. В Армении обостряется политический кризис: действия премьер-министра Никола Пашиняна, направленные против Армянской апостольской церкви, стали поводом для масштабных протестов. Подобная риторика звучит и в соседней Грузии – на днях пятый президент страны Саломе Зурабишвили обвинила церковь в антидемократических настроениях. По мнению политолога, за схожими заявлениями в разных странах стоит неслучайная идеологическая стратегия. "Налицо не просто политические конфликты, а цивилизационное противостояние. Речь идет о том, кто будет формировать ценности общества – традиционные институты или западно-ориентированные элиты", – отмечает Сихарулидзе. Церковь как препятствие для реформ? По словам эксперта, современные власти в ряде постсоветских стран воспринимают церковь не как партнера, а как конкурента в сфере влияния на общественное сознание. И в условиях кризиса многие политики стремятся переложить ответственность на религиозные институты, используя их, как "удобного противника". Такая же логика, по его мнению, лежит в основе недавних заявлений грузинского руководства и действий властей в других странах региона. Разные страны – одна стратегия? Эксперт подробно анализирует цели политиков в ключевых столицах. В Тбилиси, по его словам, главная задача – не реформировать церковь, а подчинить ее контролю. В Армении, по мнению эксперта, наблюдается попытка переложить общественное разочарование на церковь. "На фоне выборов и фрустрации Пашинян ищет внешний источник вины и использует церковь, как удобную мишень", – говорит политолог. В Молдове процессы во многом повторяют грузинские, но с задержкой. Ну и в Киеве, по словам эксперта, реализуется наиболее радикальный сценарий. "Украина активно разрывает с постсоветским прошлым, и на этом фоне идет демонтаж духовных традиций. Назначение Рождества на 25 декабря – лишь один из шагов. Цель – создать новый менталитет, лишенный прежних духовно-нравственных ориентиров", – высказался эксперт. После СССР: кто вернулся к вере? Эксперт также сравнивает религиозную динамику в странах бывшего СССР. В Грузии, по его словам, произошел "феноменальный духовный ренессанс". В Армении аналогичный процесс оказался менее выраженным, но церковь все равно сохраняет сильные позиции. В Центральной Азии, где государственность была менее оформлена, с началом независимости заметно усилилось влияние ислама. Однако, в отличие от христианства, ислам не имеет централизованной структуры, и "духовный ренессанс" там развивается иначе и медленнее, говорит политолог. Вывод: борьба не с церковью, а за влияние По мнению эксперта, на фоне политических и социальных трансформаций церковь вновь становится точкой напряжения. Не потому, что она угрожает государству, а потому, что продолжает оставаться одним из немногих источников авторитета и традиционного мировоззрения. "Церковь мешает не политике, а идеологическим экспериментам, направленным на переустройство умов и сердец. И именно поэтому на нее сегодня оказывается все большее давление", – подытожил Сихарулидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

молдова

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

аналитика, обзоры, политика, арчил сихарулидзе, никол пашинян, саломе зурабишвили , армения, молдова, украина