https://sputnik-georgia.ru/20250630/poltora-mesyatsa-klyuchevaya-stantsiya-tbilisskogo-metro-varketili-budet-zakryta-na-remont-293984945.html

Полтора месяца ключевая станция Тбилисского метро "Варкетили" будет закрыта на ремонт

Полтора месяца ключевая станция Тбилисского метро "Варкетили" будет закрыта на ремонт

Sputnik Грузия

Завершение всех ремонтных работ на указанной станции запланировано на ноябрь-декабрь, заявил мэр Тбилиси 30.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-30T23:41+0400

2025-06-30T23:41+0400

2025-06-30T23:41+0400

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тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Станцию метро "Варкетили" решили закрыть на 45 дней с 12 июля в связи с проведением восстановительных работ, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Вопрос ремонта станции метро "Варкетили" остро стоит с 2018 года, когда в результате обрушения потолка пострадали 14 человек. Мэрия несколько раз объявляла тендер на проведение восстановительных работ. В одном из случаев желающих сделать ремонт просто не нашлось, а в другом – договор с компанией-подрядчиком "Мамосни" пришлось расторгнуть. Наконец, в начале 2025 года мэр Каладзе заявил, что с 9 февраля ремонт станции все-таки начнется. Мэрия Тбилиси подписала соглашение о завершении работ по реконструкции станции метро "Варкетили" в короткие сроки с белорусской компанией Probuild Expert LLC. По его словам, завершение всех ремонтных работ на указанной станции запланировано на ноябрь-декабрь. Планируется полная реабилитация интерьера: демонтаж асбестоцементного потолка, исследование и замена несущих конструкций, укладка гранитного пола, отделка стен мрамором, установка подвесного потолка и новой системы освещения. В рамках запрошенных исследований были проведены лабораторное исследование состояния бетона и арматуры на всей поверхности железобетонного свода зала ожидания, полное геотехническое сканирование пространств за сводом, исследование состояния чугунных деталей крепления в эскалаторном тоннеле. Станция метро "Варкетили" ежедневно обслуживает десятки тысяч пассажиров. С закрытием станции резко возрастет нагрузка на наземный транспорт, особенно в часы пик. Станция "Варкетили" является конечной на линии Ахметели–Варкетили. Она была открыта в 1985 году. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий. На них находятся 23 станции, с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси, тбилисский метрополитен