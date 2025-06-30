https://sputnik-georgia.ru/20250630/premer-predstavil-novogo-ministra-obrazovaniya-gruzii-293981684.html

Премьер представил нового министра образования Грузии

Премьер представил нового министра образования Грузии

Sputnik Грузия

Развитие в 21 веке немыслимо без образования и науки, считает кандидат на пост главы Минобразования 30.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-30T17:29+0400

2025-06-30T17:29+0400

2025-06-30T18:08+0400

новости

грузия

политика

ираклий кобахидзе

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Новым министром образования, науки и молодежи Грузии стал Гиви Миканадзе, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в Администрации правительства. До этого Миканадзе возглавлял парламентский комитет по образованию, науке и делам молодежи. Миканадзе сменил на посту Александра Цуладзе, который объявил о своей отставке несколькими часами ранее в понедельник, 30 июня. По словам Цуладзе, это его личное решение. Премьер также поблагодарил бывшего министра Цуладзе за проделанную им работу. По словам нового министра, для него большая честь занять этот пост, связанный с воспитанием будущих поколений.С 2020 года Гиви Миканадзе является депутатом парламента Грузии десятого и одиннадцатого созывов от избирательного блока "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До выдвижения на должность министра образования он возглавлял парламентский комитет по образованию, науке и делам молодежи. В мае 2021 года был избран председателем Временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению парламентских выборов 31 октября 2020 года. С апреля 2019 года был членом исполнительного комитета Ассоциации руководителей аппаратов парламентов (ASGP). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, министерство образования и науки грузии