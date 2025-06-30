https://sputnik-georgia.ru/20250630/premer-predstavil-novogo-ministra-obrazovaniya-gruzii-293981684.html
Премьер представил нового министра образования Грузии
Премьер представил нового министра образования Грузии
Sputnik Грузия
Развитие в 21 веке немыслимо без образования и науки, считает кандидат на пост главы Минобразования 30.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-30T17:29+0400
2025-06-30T17:29+0400
2025-06-30T18:08+0400
новости
грузия
политика
ираклий кобахидзе
министерство образования и науки грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/19/293908211_0:52:1001:615_1920x0_80_0_0_7aad91b635543dc8095b71554acb10e1.jpg
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Новым министром образования, науки и молодежи Грузии стал Гиви Миканадзе, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в Администрации правительства. До этого Миканадзе возглавлял парламентский комитет по образованию, науке и делам молодежи. Миканадзе сменил на посту Александра Цуладзе, который объявил о своей отставке несколькими часами ранее в понедельник, 30 июня. По словам Цуладзе, это его личное решение. Премьер также поблагодарил бывшего министра Цуладзе за проделанную им работу. По словам нового министра, для него большая честь занять этот пост, связанный с воспитанием будущих поколений.С 2020 года Гиви Миканадзе является депутатом парламента Грузии десятого и одиннадцатого созывов от избирательного блока "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До выдвижения на должность министра образования он возглавлял парламентский комитет по образованию, науке и делам молодежи. В мае 2021 года был избран председателем Временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению парламентских выборов 31 октября 2020 года. С апреля 2019 года был членом исполнительного комитета Ассоциации руководителей аппаратов парламентов (ASGP). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/19/293908211_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_7bcc2b202bd038042ebcd5fd26d0a1ea.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, министерство образования и науки грузии
новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, министерство образования и науки грузии
Премьер представил нового министра образования Грузии
17:29 30.06.2025 (обновлено: 18:08 30.06.2025)
Развитие в 21 веке немыслимо без образования и науки, считает кандидат на пост главы Минобразования
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Новым министром образования, науки и молодежи Грузии стал Гиви Миканадзе, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в Администрации правительства.
До этого Миканадзе возглавлял парламентский комитет по образованию, науке и делам молодежи.
Миканадзе сменил на посту Александра Цуладзе, который объявил о своей отставке несколькими часами ранее в понедельник, 30 июня.
По словам Цуладзе, это его личное решение.
"Мы считаем, что он является идеальным кандидатом на пост министра образования и науки Грузии. Желаем господину Гиви удачи на этой должности", – заявил Кобахидзе.
Премьер также поблагодарил бывшего министра Цуладзе за проделанную им работу. По словам нового министра, для него большая честь занять этот пост, связанный с воспитанием будущих поколений.
"Для меня большая честь возглавить министерство, которое связано с каждым из нас, с воспитанием будущих поколений. Развитие в 21 веке немыслимо без образования и науки", – заявил Миканадзе.
С 2020 года Гиви Миканадзе является депутатом парламента Грузии десятого и одиннадцатого созывов от избирательного блока "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До выдвижения на должность министра образования он возглавлял парламентский комитет по образованию, науке и делам молодежи.
В мае 2021 года был избран председателем Временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению парламентских выборов 31 октября 2020 года. С апреля 2019 года был членом исполнительного комитета Ассоциации руководителей аппаратов парламентов (ASGP).