Развитие морского сектора Грузии в приоритете – министр
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМариам Квривишвили и генсек Международной морской организации Арсенио Домингес
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Грузия последовательно поддерживает самые высокие стандарты в плане безопасности на море и благополучия моряков, заявил министр
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Развитие морского сектора является приоритетом правительства Грузии, которое плодотворно сотрудничает со Всемирной морской организацией (IMO) на протяжении многих лет, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Квривишвили провела встречу с генсеком Международной морской организации Арсенио Домингесом, находящимся с визитом в Грузии. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с отношениями Грузии и организации, в том числе внедрение электронных услуг в грузинских портах, партнерство в различных проектах, сотрудничество в сфере морского образования, вопросы трудоустройства моряков и т. д.
"Морской сектор является важной частью экономики Грузии в целом, и его развитие является одним из наших важных приоритетов. Мы на протяжении многих лет плодотворно сотрудничаем со Всемирной морской организацией (IMO). Грузия успешно выполняет свои обязательства и обязанности в рамках международных правовых инструментов IMO", – заявила Квривишвили.
По ее словам, Грузия последовательно поддерживает самые высокие стандарты в плане безопасности на море и благополучия моряков, учений и сертификации, а также защиты окружающей среды.
Грузия является государством–членом Международной морской организации (IMO) с 1993 года. Примечательно, что Грузия успешно прошла два аудита, проводимых Международной морской организацией (IMO): в 2015 году она добровольно прошла аудит IMO IMSAS, а в 2025 году прошла обязательный аудит.
Как отметили стороны, эти достижения отражают твердую приверженность Грузии эффективному внедрению международных морских стандартов, вытекающих из конвенций и правил IMO.
Грузинская сторона поблагодарила Арсенио Домингеса за техническую помощь, оказываемую Грузии организацией на протяжении многих лет, что внесло значительный вклад в модернизацию всего сектора и внедрение услуг международного стандарта.
Кроме того, как подчеркнули стороны, морской сектор играет незаменимую роль в реализации транзитного потенциала Грузии, в том числе в плане дальнейшего развития и продвижения Среднего коридора.
Как отметила Квривишвили, правительство Грузии заинтересовано в улучшении транспортных связей на Черном море.
"Соответственно, усиление возможностей нашего портового сектора важно для позиционирования Грузии как стабильного и надежного государства. В связи с этим особое значение придается строительству глубоководного порта Анаклия, который создаст благоприятные условия для развития логистических услуг и промышленной зоны на прилегающей территории", – сказала министр.
Квривишвили пригласила генерального секретаря Всемирной морской организации на "Форум Шелкового пути", запланированный в Тбилиси 22-23 октября.