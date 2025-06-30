https://sputnik-georgia.ru/20250630/razvitie-morskogo-sektora-gruzii-v-prioritete--ministr-293984780.html

Развитие морского сектора Грузии в приоритете – министр

Развитие морского сектора Грузии в приоритете – министр

Sputnik Грузия

Грузия последовательно поддерживает самые высокие стандарты в плане безопасности на море и благополучия моряков, заявил министр 30.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-30T23:11+0400

2025-06-30T23:11+0400

2025-06-30T23:11+0400

грузия

новости

экономика

мариам квривишвили

черное море

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Развитие морского сектора является приоритетом правительства Грузии, которое плодотворно сотрудничает со Всемирной морской организацией (IMO) на протяжении многих лет, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Квривишвили провела встречу с генсеком Международной морской организации Арсенио Домингесом, находящимся с визитом в Грузии. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с отношениями Грузии и организации, в том числе внедрение электронных услуг в грузинских портах, партнерство в различных проектах, сотрудничество в сфере морского образования, вопросы трудоустройства моряков и т. д. По ее словам, Грузия последовательно поддерживает самые высокие стандарты в плане безопасности на море и благополучия моряков, учений и сертификации, а также защиты окружающей среды. Грузия является государством–членом Международной морской организации (IMO) с 1993 года. Примечательно, что Грузия успешно прошла два аудита, проводимых Международной морской организацией (IMO): в 2015 году она добровольно прошла аудит IMO IMSAS, а в 2025 году прошла обязательный аудит. Как отметили стороны, эти достижения отражают твердую приверженность Грузии эффективному внедрению международных морских стандартов, вытекающих из конвенций и правил IMO. Кроме того, как подчеркнули стороны, морской сектор играет незаменимую роль в реализации транзитного потенциала Грузии, в том числе в плане дальнейшего развития и продвижения Среднего коридора. Как отметила Квривишвили, правительство Грузии заинтересовано в улучшении транспортных связей на Черном море. Квривишвили пригласила генерального секретаря Всемирной морской организации на "Форум Шелкового пути", запланированный в Тбилиси 22-23 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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