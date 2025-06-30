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Развитие парламентаризма в Грузии: кто теперь в стране главный? – видео

Развитие парламентаризма в Грузии: кто теперь в стране главный? – видео

Sputnik Грузия

Грузия перешла от президентской республики к парламентской форме правления в результате конституционной реформы, которая длилась с 2010 по 2018 год – между... 30.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-30T15:57+0400

2025-06-30T15:57+0400

2025-06-30T16:26+0400

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По мнению сторонников реформы, парламентская модель более демократична и эффективно обеспечивает стабильность и развитие страны.Премьер-министр стал играть более важную роль в управлении страной, формируя правительство и обладая широкими полномочиями. Парламент остался высшим законодательным органом, избираемым на основе всеобщего голосования. Власть была сосредоточена в руках премьера и правительства, а президент стал выполнять в основном представительские функции.Конституционная комиссия начала работу над изменением государственного устройства еще в 2010 году. Новая редакция Конституции, предусматривающая переход к парламентской модели, вступила в силу в 2013 году – тогда после президентских выборов, в соответствии с поправками, многие полномочия президента перешли к премьер-министру Грузии и правительству страны.В 2018 году были отменены прямые выборы президента Грузии – Саломе Зурабишвили стала последним главой государства, избранным прямым голосованием и на шесть лет, так как в том же году срок полномочий президента был изменен с шестилетнего на пятилетний. Эти поправки вступили в силу в 2024 году, Михаил Кавелашвили стал первым президентом, избранным коллегией выборщиков в парламенте Грузии на 5 лет.

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