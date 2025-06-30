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Символы Тбилиси: удивительный театр марионеток Резо Габриадзе – фото
Символы Тбилиси: удивительный театр марионеток Резо Габриадзе – фото
Sputnik Грузия
Театр марионеток Резо Габриадзе в Тбилиси является не только важным культурным объектом, но и одним из символов города 30.06.2025, Sputnik Грузия
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Уникальная башня с часами, созданная самим Резо Габриадзе, стала визитной карточкой Тбилиси и часто встречается на фотографиях столицы Грузии. Театр известен своими оригинальными кукольными спектаклями, которые привлекают как местных жителей, так и туристов.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, резо габриадзе, театр, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, резо габриадзе, театр, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, фото

Символы Тбилиси: удивительный театр марионеток Резо Габриадзе – фото

10:00 30.06.2025
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Театр марионеток Резо Габриадзе в Тбилиси является не только важным культурным объектом, но и одним из символов города
Уникальная башня с часами, созданная самим Резо Габриадзе, стала визитной карточкой Тбилиси и часто встречается на фотографиях столицы Грузии. Театр известен своими оригинальными кукольными спектаклями, которые привлекают как местных жителей, так и туристов.
© photo: Sputnik / Stringer

Театр марионеток Резо Габриадзе, который он построил в 1981 году, расположен в здании старой постройки на улице Шавтели в историческом центре столицы Грузии.

Театр марионеток Резо Габриадзе, который он построил в 1981 году, расположен в здании старой постройки на улице Шавтели в историческом центре столицы Грузии. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Театр марионеток Резо Габриадзе, который он построил в 1981 году, расположен в здании старой постройки на улице Шавтели в историческом центре столицы Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Здание выделяется индивидуальной, интересной архитектурой и сегодня это одна из самых популярных достопримечательностей Тбилиси.

Здание выделяется индивидуальной, интересной архитектурой и сегодня это одна из самых популярных достопримечательностей Тбилиси. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Здание выделяется индивидуальной, интересной архитектурой и сегодня это одна из самых популярных достопримечательностей Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Лицом театра стала башня с кукольными часами. Резо Габриадзе построил ее в 2010 году.

Лицом театра стала башня с кукольными часами. Резо Габриадзе построил ее в 2010 году. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Лицом театра стала башня с кукольными часами. Резо Габриадзе построил ее в 2010 году.

© photo: Sputnik / Stringer

Раз в час из окрашенной двери появляется златокрылый ангел и отбивает час молоточком в колокол.

Раз в час из окрашенной двери появляется златокрылый ангел и отбивает час молоточком в колокол. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Раз в час из окрашенной двери появляется златокрылый ангел и отбивает час молоточком в колокол.

© photo: Sputnik / Stringer

Два раза в день, в 12:00 и 19:00, на башне разыгрывается миниатюрный кукольный спектакль "Цикл жизни", дверцы открываются и перед зрителями появляются кукольные фигуры на короткое время.

Два раза в день, в 12:00 и 19:00, на башне разыгрывается миниатюрный кукольный спектакль &quot;Цикл жизни&quot;, дверцы открываются и перед зрителями появляются кукольные фигуры на короткое время. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Два раза в день, в 12:00 и 19:00, на башне разыгрывается миниатюрный кукольный спектакль "Цикл жизни", дверцы открываются и перед зрителями появляются кукольные фигуры на короткое время.

© photo: Sputnik / Stringer

Для того, чтобы увидеть это необычное зрелище, у башни с часами собираются сотни туристов и снимают появление фигур на фото и видео.

Для того, чтобы увидеть это необычное зрелище, у башни с часами собираются сотни туристов и снимают появление фигур на фото и видео. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Для того, чтобы увидеть это необычное зрелище, у башни с часами собираются сотни туристов и снимают появление фигур на фото и видео.

© photo: Sputnik / Stringer

В нижней части башни расположено керамическое панно, которое состоит из нескольких сотен плит. Резо Габриадзе сделал и нарисовал плитку своими руками.

В нижней части башни расположено керамическое панно, которое состоит из нескольких сотен плит. Резо Габриадзе сделал и нарисовал плитку своими руками. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

В нижней части башни расположено керамическое панно, которое состоит из нескольких сотен плит. Резо Габриадзе сделал и нарисовал плитку своими руками.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут же справа находятся самые маленькие в мире башенные настенные часы – именно так написано на табличке над часами.

Тут же справа находятся самые маленькие в мире башенные настенные часы – именно так написано на табличке над часами. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тут же справа находятся самые маленькие в мире башенные настенные часы – именно так написано на табличке над часами.

© photo: Sputnik / Stringer

В здании театра также находится кафе, которое было открыто в 1995 году. Декор кафе полностью выполнил сам Габриадзе. Во многих источниках в Интернете неверно указан 1996, как год открытия кафе.

В здании театра также находится кафе, которое было открыто в 1995 году. Декор кафе полностью выполнил сам Габриадзе. Во многих источниках в Интернете неверно указан 1996, как год открытия кафе. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

В здании театра также находится кафе, которое было открыто в 1995 году. Декор кафе полностью выполнил сам Габриадзе. Во многих источниках в Интернете неверно указан 1996, как год открытия кафе.

© photo: Sputnik / Stringer

На фасаде театра написан золотыми латинскими буквами его девиз "Пусть слезы будут у нас только от резки лука".

На фасаде театра написан золотыми латинскими буквами его девиз &quot;Пусть слезы будут у нас только от резки лука&quot;. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

На фасаде театра написан золотыми латинскими буквами его девиз "Пусть слезы будут у нас только от резки лука".

© photo: Sputnik / Stringer

В театре Резо Габриадзе можно посмотреть спектакли: "Осень моей весны", "Сталинград", "Рамона", "Альфред и Виолетта", "Бриллиант Маршала де Фантье".

В театре Резо Габриадзе можно посмотреть спектакли: &quot;Осень моей весны&quot;, &quot;Сталинград&quot;, &quot;Рамона&quot;, &quot;Альфред и Виолетта&quot;, &quot;Бриллиант Маршала де Фантье&quot;. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

В театре Резо Габриадзе можно посмотреть спектакли: "Осень моей весны", "Сталинград", "Рамона", "Альфред и Виолетта", "Бриллиант Маршала де Фантье".

© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, именно со спектакля "Альфред и Виолетта" началась история театра в 1981 году. Спустя почти 40 лет спектакль вернулся на сцену в новом прочтении в 2021 году. Действие разворачивается в начале 90-х годов в Тбилиси, в районе Мтацминда, а также в Милане, Хашури, Риме, Венеции и Абастумани.

Кстати, именно со спектакля &quot;Альфред и Виолетта&quot; началась история театра в 1981 году. Спустя почти 40 лет спектакль вернулся на сцену в новом прочтении в 2021 году. Действие разворачивается в начале 90-х годов в Тбилиси, в районе Мтацминда, а также в Милане, Хашури, Риме, Венеции и Абастумани. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, именно со спектакля "Альфред и Виолетта" началась история театра в 1981 году. Спустя почти 40 лет спектакль вернулся на сцену в новом прочтении в 2021 году. Действие разворачивается в начале 90-х годов в Тбилиси, в районе Мтацминда, а также в Милане, Хашури, Риме, Венеции и Абастумани.

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