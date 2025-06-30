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Символы Тбилиси: удивительный театр марионеток Резо Габриадзе – фото

Символы Тбилиси: удивительный театр марионеток Резо Габриадзе – фото

Sputnik Грузия

Театр марионеток Резо Габриадзе в Тбилиси является не только важным культурным объектом, но и одним из символов города 30.06.2025, Sputnik Грузия

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Уникальная башня с часами, созданная самим Резо Габриадзе, стала визитной карточкой Тбилиси и часто встречается на фотографиях столицы Грузии. Театр известен своими оригинальными кукольными спектаклями, которые привлекают как местных жителей, так и туристов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, резо габриадзе, театр, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, фото