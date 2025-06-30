Символы Тбилиси: удивительный театр марионеток Резо Габриадзе – фото
Театр марионеток Резо Габриадзе, который он построил в 1981 году, расположен в здании старой постройки на улице Шавтели в историческом центре столицы Грузии.
Театр марионеток Резо Габриадзе, который он построил в 1981 году, расположен в здании старой постройки на улице Шавтели в историческом центре столицы Грузии.
Здание выделяется индивидуальной, интересной архитектурой и сегодня это одна из самых популярных достопримечательностей Тбилиси.
Здание выделяется индивидуальной, интересной архитектурой и сегодня это одна из самых популярных достопримечательностей Тбилиси.
Лицом театра стала башня с кукольными часами. Резо Габриадзе построил ее в 2010 году.
Лицом театра стала башня с кукольными часами. Резо Габриадзе построил ее в 2010 году.
Раз в час из окрашенной двери появляется златокрылый ангел и отбивает час молоточком в колокол.
Раз в час из окрашенной двери появляется златокрылый ангел и отбивает час молоточком в колокол.
Два раза в день, в 12:00 и 19:00, на башне разыгрывается миниатюрный кукольный спектакль "Цикл жизни", дверцы открываются и перед зрителями появляются кукольные фигуры на короткое время.
Два раза в день, в 12:00 и 19:00, на башне разыгрывается миниатюрный кукольный спектакль "Цикл жизни", дверцы открываются и перед зрителями появляются кукольные фигуры на короткое время.
Для того, чтобы увидеть это необычное зрелище, у башни с часами собираются сотни туристов и снимают появление фигур на фото и видео.
Для того, чтобы увидеть это необычное зрелище, у башни с часами собираются сотни туристов и снимают появление фигур на фото и видео.
В нижней части башни расположено керамическое панно, которое состоит из нескольких сотен плит. Резо Габриадзе сделал и нарисовал плитку своими руками.
В нижней части башни расположено керамическое панно, которое состоит из нескольких сотен плит. Резо Габриадзе сделал и нарисовал плитку своими руками.
Тут же справа находятся самые маленькие в мире башенные настенные часы – именно так написано на табличке над часами.
Тут же справа находятся самые маленькие в мире башенные настенные часы – именно так написано на табличке над часами.
В здании театра также находится кафе, которое было открыто в 1995 году. Декор кафе полностью выполнил сам Габриадзе. Во многих источниках в Интернете неверно указан 1996, как год открытия кафе.
В здании театра также находится кафе, которое было открыто в 1995 году. Декор кафе полностью выполнил сам Габриадзе. Во многих источниках в Интернете неверно указан 1996, как год открытия кафе.
На фасаде театра написан золотыми латинскими буквами его девиз "Пусть слезы будут у нас только от резки лука".
На фасаде театра написан золотыми латинскими буквами его девиз "Пусть слезы будут у нас только от резки лука".
В театре Резо Габриадзе можно посмотреть спектакли: "Осень моей весны", "Сталинград", "Рамона", "Альфред и Виолетта", "Бриллиант Маршала де Фантье".
В театре Резо Габриадзе можно посмотреть спектакли: "Осень моей весны", "Сталинград", "Рамона", "Альфред и Виолетта", "Бриллиант Маршала де Фантье".
Кстати, именно со спектакля "Альфред и Виолетта" началась история театра в 1981 году. Спустя почти 40 лет спектакль вернулся на сцену в новом прочтении в 2021 году. Действие разворачивается в начале 90-х годов в Тбилиси, в районе Мтацминда, а также в Милане, Хашури, Риме, Венеции и Абастумани.
Кстати, именно со спектакля "Альфред и Виолетта" началась история театра в 1981 году. Спустя почти 40 лет спектакль вернулся на сцену в новом прочтении в 2021 году. Действие разворачивается в начале 90-х годов в Тбилиси, в районе Мтацминда, а также в Милане, Хашури, Риме, Венеции и Абастумани.