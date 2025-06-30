https://sputnik-georgia.ru/20250630/tserkov-pod-pritselom-zachem-v-postsovetskikh-stranakh-vlasti-davyat-na-religiyu-293980883.html
Церковь под прицелом: зачем в постсоветских странах власти давят на религию
Церковь под прицелом: зачем в постсоветских странах власти давят на религию
Sputnik Грузия
В Армении, Грузии, Украине и Молдове усиливается давление на церковь и это уже не просто политика. Смотрите в видео, что по этому поводу думает грузинский... 30.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-30T16:47+0400
2025-06-30T16:47+0400
2025-06-30T17:48+0400
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Политолог Арчил Сихарулидзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия рассказал, почему религиозные институты становятся объектом системной атаки и что общего между происходящим в разных странах постсоветского пространства. Речь не только о вере, но и о ценностях, за которые идет борьба.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузинская православная церковь, религия , видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузинская православная церковь, религия , видео
Церковь под прицелом: зачем в постсоветских странах власти давят на религию
16:47 30.06.2025 (обновлено: 17:48 30.06.2025)
В Армении, Грузии, Украине и Молдове усиливается давление на церковь и это уже не просто политика. Смотрите в видео, что по этому поводу думает грузинский эксперт и политолог
Политолог Арчил Сихарулидзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия рассказал, почему религиозные институты становятся объектом системной атаки и что общего между происходящим в разных странах постсоветского пространства. Речь не только о вере, но и о ценностях, за которые идет борьба.