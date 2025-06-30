https://sputnik-georgia.ru/20250630/tserkov-pod-pritselom-zachem-v-postsovetskikh-stranakh-vlasti-davyat-na-religiyu-293980883.html

Церковь под прицелом: зачем в постсоветских странах власти давят на религию

Церковь под прицелом: зачем в постсоветских странах власти давят на религию

Sputnik Грузия

В Армении, Грузии, Украине и Молдове усиливается давление на церковь и это уже не просто политика. Смотрите в видео, что по этому поводу думает грузинский... 30.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-30T16:47+0400

2025-06-30T16:47+0400

2025-06-30T17:48+0400

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Политолог Арчил Сихарулидзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия рассказал, почему религиозные институты становятся объектом системной атаки и что общего между происходящим в разных странах постсоветского пространства. Речь не только о вере, но и о ценностях, за которые идет борьба.

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2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

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