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Басилашвили уверенно обыграл седьмую ракетку мира на Уимблдоне
Басилашвили уверенно обыграл седьмую ракетку мира на Уимблдоне
Sputnik Грузия
Грузин выиграл три матча отборочного этапа, чтобы выйти в основную сетку текущего турнира Уимблдона 01.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-01T22:52+0400
2025-07-01T22:52+0400
2025-07-01T22:52+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили победил седьмую ракетку, итальянца Лоренцо Музетти в первом круге Уимблдона–2025 в четырех сетах – 6:2, 4:6, 7:5, 6:1. Теннисисты провели на лондонском корте 2 часа 25 минут. Басилашвили попал в основную сетку соревнований через квалификацию, одержав три победы. Соперником Басилашвили на втором этапе также станет итальянец Лоренцо Сонего (47 ATP), который в первом круге в трех сетах (6:3, 6:4, 6:2) обыграл португальца Жайме Фария. Что касается Басилашвили, то до начала турнира он занимал 126 место в мировом рейтинге профессиональных теннисистов. Его лучшим результатом было 16 место в 2018 году. Грузин выиграл три матча отборочного этапа, чтобы выйти в основную сетку текущего турнира Уимблдона. Третий в сезоне турнир Большого шлема, проходящий на травяных кортах, продлится в Лондоне до 13 июля. Действующим обладателем титула является Карлос Алькарас.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, теннис, уимблдон, грузинские теннисисты на международных турнирах
спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, теннис, уимблдон, грузинские теннисисты на международных турнирах
Басилашвили уверенно обыграл седьмую ракетку мира на Уимблдоне
Грузин выиграл три матча отборочного этапа, чтобы выйти в основную сетку текущего турнира Уимблдона
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили победил седьмую ракетку, итальянца Лоренцо Музетти в первом круге Уимблдона–2025 в четырех сетах – 6:2, 4:6, 7:5, 6:1.
Теннисисты провели на лондонском корте 2 часа 25 минут. Басилашвили попал в основную сетку соревнований через квалификацию, одержав три победы.
Соперником Басилашвили на втором этапе также станет итальянец Лоренцо Сонего (47 ATP), который в первом круге в трех сетах (6:3, 6:4, 6:2) обыграл португальца Жайме Фария.
Что касается Басилашвили, то до начала турнира он занимал 126 место в мировом рейтинге профессиональных теннисистов. Его лучшим результатом было 16 место в 2018 году.
Грузин выиграл три матча отборочного этапа, чтобы выйти в основную сетку текущего турнира Уимблдона.
Третий в сезоне турнир Большого шлема, проходящий на травяных кортах, продлится в Лондоне до 13 июля. Действующим обладателем титула является Карлос Алькарас.