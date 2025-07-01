https://sputnik-georgia.ru/20250701/basilashvili-uverenno-obygral-sedmuyu-raketku-mira-na-uimbldone-294005368.html

Басилашвили уверенно обыграл седьмую ракетку мира на Уимблдоне

Басилашвили уверенно обыграл седьмую ракетку мира на Уимблдоне

Sputnik Грузия

Грузин выиграл три матча отборочного этапа, чтобы выйти в основную сетку текущего турнира Уимблдона 01.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-01T22:52+0400

2025-07-01T22:52+0400

2025-07-01T22:52+0400

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николоз басилашвили

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уимблдон

грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили победил седьмую ракетку, итальянца Лоренцо Музетти в первом круге Уимблдона–2025 в четырех сетах – 6:2, 4:6, 7:5, 6:1. Теннисисты провели на лондонском корте 2 часа 25 минут. Басилашвили попал в основную сетку соревнований через квалификацию, одержав три победы. Соперником Басилашвили на втором этапе также станет итальянец Лоренцо Сонего (47 ATP), который в первом круге в трех сетах (6:3, 6:4, 6:2) обыграл португальца Жайме Фария. Что касается Басилашвили, то до начала турнира он занимал 126 место в мировом рейтинге профессиональных теннисистов. Его лучшим результатом было 16 место в 2018 году. Грузин выиграл три матча отборочного этапа, чтобы выйти в основную сетку текущего турнира Уимблдона. Третий в сезоне турнир Большого шлема, проходящий на травяных кортах, продлится в Лондоне до 13 июля. Действующим обладателем титула является Карлос Алькарас.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, теннис, уимблдон, грузинские теннисисты на международных турнирах