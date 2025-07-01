https://sputnik-georgia.ru/20250701/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--dannye-za-may-293985327.html

Экономика Грузии продолжает расти – данные за май

Экономика Грузии продолжает расти – данные за май

Sputnik Грузия

Значительный вклад в рост экономики страны в мае 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, обрабатывающей промышленности и торговли 01.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-01T09:01+0400

2025-07-01T09:01+0400

2025-07-01T09:01+0400

экономика

грузия

новости

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23352/69/233526910_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_6b25a25640ec026ff7166262ec25106f.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в мае 2025 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель роста ВВП в январе-мае 2025 года составил 8,8%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в мае 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, обрабатывающей промышленности, торговли, транспорта и складирования, строительства. Снижение зафиксировано в секторах энергетики и финансовой и страховой деятельности. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Что выросло и на сколькоПо данным за январь-май 2025 года, экспорт вырос на 14,6%, а импорт – на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В мае в стране было зарегистрировано 6,4 тысячи новых предприятий, на 1,6% больше, чем в мае прошлого года. По информации Тодрадзе, рост сектора информации и коммуникаций связан с разработкой компьютерных программ, а также с предоставлением консультаций в сфере IT и ростом объема услуг, связанных с ним. Рост в обрабатывающей промышленности в основном был связан с расширением производства как алкогольных, так и безалкогольных напитков. Кроме того, в мае, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, экспорт натурального виноградного вина увеличился более чем в два раза, минеральных вод – на 12%. Определенные позитивные изменения наблюдались и в металлургической промышленности – примерно на 7,3% увеличился экспорт ферросиликомарганца. Также возросли темпы производства металлических строительных конструкций и неметаллических минеральных продуктов – таких как производство цемента и бетона. Рост в сфере транспорта и складирования был в основном связан с работой воздушного транспорта – выросли показатели как пассажирских, так и грузовых перевозок. Рост в строительном секторе был обусловлен в основном расширением объемов строительства жилых и нежилых зданий-сооружений. Также увеличился объем специализированных строительных услуг, таких как аренда строительной техники и оборудования, электромонтажные и ремонтные работы. Импорт цемента и клинкера в мае увеличился на 44% по сравнению с маем 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика