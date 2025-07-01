Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250701/grazhdaninu-gruzii-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-za-sbyt-narkotikov-293988899.html
Гражданину Грузии грозит бессрочное заключение за сбыт наркотиков
Гражданину Грузии грозит бессрочное заключение за сбыт наркотиков
Sputnik Грузия
Полиция изъяла в качестве вещественных доказательств 23 упаковки марихуаны 01.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-01T18:19+0400
2025-07-01T18:19+0400
происшествия
новости
грузия
тбилиси
марихуана
наркотики
наркоторговля
наркопреступления в грузии
наркополитика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июл – Sputnik. Гражданину Грузии грозит бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение и подготовку к сбыту марихуаны, сообщили в пресс-службе МВД. В ходе личного досмотра и обыска автомобиля задержанного в Тбилиси, полиция изъяла в качестве вещественных доказательств 23 упаковки марихуаны. В указанном обвиняемым месте изъяли шесть упаковок с наркотическими средствами. В качестве вещественного доказательства также изъяты электронные весы. Следствие ведется по статьям "Незаконное изготовление, приобретение, хранение, транспортировка, пересылка и/или незаконное употребление небольшого количества наркотического вещества" и "Приготовление к незаконному изготовлению, производству, приобретению, хранению, перевозке, пересылке или сбыту наркотических средств". Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_c0892f0f125ea77045a297ffd9e4621e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, тбилиси, марихуана, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика
происшествия, новости, грузия, тбилиси, марихуана, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика

Гражданину Грузии грозит бессрочное заключение за сбыт наркотиков

18:19 01.07.2025
© photo: Sputnik / StringerАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Полиция изъяла в качестве вещественных доказательств 23 упаковки марихуаны
ТБИЛИСИ, 1 июл – Sputnik. Гражданину Грузии грозит бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение и подготовку к сбыту марихуаны, сообщили в пресс-службе МВД.
В ходе личного досмотра и обыска автомобиля задержанного в Тбилиси, полиция изъяла в качестве вещественных доказательств 23 упаковки марихуаны.

В ходе следствия также установлено, что обвиняемый с целью дальнейшего сбыта размещал т. н. закладки, фотографировал локации, а затем отправлял заинтересованным в приобретении лицам с соответствующей маркировкой и координатами.

В указанном обвиняемым месте изъяли шесть упаковок с наркотическими средствами. В качестве вещественного доказательства также изъяты электронные весы.
Следствие ведется по статьям "Незаконное изготовление, приобретение, хранение, транспортировка, пересылка и/или незаконное употребление небольшого количества наркотического вещества" и "Приготовление к незаконному изготовлению, производству, приобретению, хранению, перевозке, пересылке или сбыту наркотических средств".
Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0