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Гражданину Грузии грозит бессрочное заключение за сбыт наркотиков

Гражданину Грузии грозит бессрочное заключение за сбыт наркотиков

Sputnik Грузия

Полиция изъяла в качестве вещественных доказательств 23 упаковки марихуаны 01.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-01T18:19+0400

2025-07-01T18:19+0400

2025-07-01T18:19+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл – Sputnik. Гражданину Грузии грозит бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение и подготовку к сбыту марихуаны, сообщили в пресс-службе МВД. В ходе личного досмотра и обыска автомобиля задержанного в Тбилиси, полиция изъяла в качестве вещественных доказательств 23 упаковки марихуаны. В указанном обвиняемым месте изъяли шесть упаковок с наркотическими средствами. В качестве вещественного доказательства также изъяты электронные весы. Следствие ведется по статьям "Незаконное изготовление, приобретение, хранение, транспортировка, пересылка и/или незаконное употребление небольшого количества наркотического вещества" и "Приготовление к незаконному изготовлению, производству, приобретению, хранению, перевозке, пересылке или сбыту наркотических средств". Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, тбилиси, марихуана, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика