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Грузия и Армения запустили первый туристический поезд
Грузия и Армения запустили первый туристический поезд
Sputnik Грузия
В течение всей поездки пассажиры туристического поезда будут жить в купейных вагонах, как в гостиничных номерах 01.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-01T11:58+0400
2025-07-01T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Грузия и Армения запустили туристический поезд на базе подвижного состава компании "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД), Первый поезд отправился в девятидневный рейс 28 июня и будет курсировать по Армении (три дня) и Грузии (шесть дней). 300 преимущественно европейских туристов побывают на Севане, в Ереване и Гюмри, в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. По его словам, ЮКЖД намерено и в дальнейшем развивать подобный вид перевозок. В течение всей поездки пассажиры туристического поезда будут жить в купейных вагонах собственности ЮКЖД, как в гостиничных номерах. В частности, в поезде им будут доступны комфортные спальные места, кондиционирование в пути, душевые и иные услуги. За это время гости смогут полноценно ознакомиться с культурой, историей, природой и достопримечательностями Армении и Грузии. Новую для Армении услугу – туристический поезд, ЮКЖД предоставляет совместно с чешским туристическим оператором Gepard Express. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, экономика, армения, юкжд, новости
туризм, грузия, экономика, армения, юкжд, новости
Грузия и Армения запустили первый туристический поезд
В течение всей поездки пассажиры туристического поезда будут жить в купейных вагонах, как в гостиничных номерах
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Грузия и Армения запустили туристический поезд на базе подвижного состава компании "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД),
Первый поезд отправился в девятидневный рейс 28 июня и будет курсировать по Армении (три дня) и Грузии (шесть дней). 300 преимущественно европейских туристов побывают на Севане, в Ереване и Гюмри, в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
"Железнодорожный туризм – довольно популярное занятие, но не в Армении. Это нововведение призвано разнообразить спектр услуг, предоставляемых нашей компанией, и является своеобразным новшеством для всего нашего региона. Надеемся, что гости оценят качество предоставляемых услуг, и железнодорожный туризм станет для Армении обычным явлениям", – заявил гендиректор ЮКЖД Алексей Мельников.
По его словам, ЮКЖД намерено и в дальнейшем развивать подобный вид перевозок.
В течение всей поездки пассажиры туристического поезда будут жить в купейных вагонах собственности ЮКЖД, как в гостиничных номерах. В частности, в поезде им будут доступны комфортные спальные места, кондиционирование в пути, душевые и иные услуги. За это время гости смогут полноценно ознакомиться с культурой, историей, природой и достопримечательностями Армении и Грузии.
Новую для Армении услугу – туристический поезд, ЮКЖД предоставляет совместно с чешским туристическим оператором Gepard Express.