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Грузия и Армения запустили первый туристический поезд

Грузия и Армения запустили первый туристический поезд

Sputnik Грузия

В течение всей поездки пассажиры туристического поезда будут жить в купейных вагонах, как в гостиничных номерах 01.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-01T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Грузия и Армения запустили туристический поезд на базе подвижного состава компании "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД), Первый поезд отправился в девятидневный рейс 28 июня и будет курсировать по Армении (три дня) и Грузии (шесть дней). 300 преимущественно европейских туристов побывают на Севане, в Ереване и Гюмри, в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. По его словам, ЮКЖД намерено и в дальнейшем развивать подобный вид перевозок. В течение всей поездки пассажиры туристического поезда будут жить в купейных вагонах собственности ЮКЖД, как в гостиничных номерах. В частности, в поезде им будут доступны комфортные спальные места, кондиционирование в пути, душевые и иные услуги. За это время гости смогут полноценно ознакомиться с культурой, историей, природой и достопримечательностями Армении и Грузии. Новую для Армении услугу – туристический поезд, ЮКЖД предоставляет совместно с чешским туристическим оператором Gepard Express. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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