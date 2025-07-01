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Грузия и Великобритания обменялись обвинениями: грузинский дипломат вызван в МИД

Грузия и Великобритания обменялись обвинениями: грузинский дипломат вызван в МИД

Sputnik Грузия

Посольство Великобритании до сих пор не раскрывает, какие организации финансировало в Грузии в последние годы, заявил генсек правящей партии 01.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-01T14:14+0400

2025-07-01T14:14+0400

2025-07-01T14:14+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Власти Грузии не нападают, а защищаются от несправедливого отношения со стороны Евросоюза, включая Великобританию, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Так он прокомментировал вызов временного поверенного в делах Грузии Георгия Саганелидзе в МИД Великобритании. Во время встречи британская сторона четко выразила твердую позицию в отношении "все более вредного курса" Грузии и резко осудила "ложные обвинения и публичные нападки" со стороны партии "Грузинская мечта" на Великобританию и международных партнеров. Как отметил генсек правящей партии, посольство Великобритании до сих пор не раскрывает, какие организации финансировало в Грузии в последние годы. По его словам, внешние силы спонсировали попытки революций, переворотов и раскола общества. "У всех были свои интересы в том, чтобы свергнуть патриотическое правительство, избранное народом, но у них ничего не получилось. Народ все видит и все оценивает", – подчеркнул Каладзе. В свою очередь, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил британское посольство в планах финансировать экстремистские организации, которые продвигают радикальную повестку. По его словам, вместо ответов на эти обвинения грузинская сторона получает необоснованную критику. Он подчеркнул, что, как и в 2022 году, Грузия "отстаивает свою правду, несмотря на давление извне". "Мы говорим фактами. Вот, факт в том, что британское посольство собиралось финансировать экстремистские организации", – заявил Папуашвили. Основателем Tabula является Тамара Черголеишвили – одна из лидеров оппозиционной партии "Федералисты" и супруга политика Гиги Бокерия. При прежней власти Бокерия был близким соратником Михаила Саакашвили и занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Грузии. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы "отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса". По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до 11 человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении на то время главы МВД Вахтанга Гомелаури, а также высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе.По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на "жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих" в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября-в начале декабря 2024 года, также последовавшие уголовные дела и "причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, европа, тбилиси, великобритания, каха каладзе, шалва папуашвили, гига бокерия, грузинская мечта - демократическая грузия