Грузия и Великобритания обменялись обвинениями: грузинский дипломат вызван в МИД
© POOL/
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Посольство Великобритании до сих пор не раскрывает, какие организации финансировало в Грузии в последние годы, заявил генсек правящей партии
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Власти Грузии не нападают, а защищаются от несправедливого отношения со стороны Евросоюза, включая Великобританию, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Так он прокомментировал вызов временного поверенного в делах Грузии Георгия Саганелидзе в МИД Великобритании. Во время встречи британская сторона четко выразила твердую позицию в отношении "все более вредного курса" Грузии и резко осудила "ложные обвинения и публичные нападки" со стороны партии "Грузинская мечта" на Великобританию и международных партнеров.
"Мы ни на кого не нападаем. Как Грузия может бороться против Европы, Великобритании или США?! Это же немыслимо. Напротив, мы защищаем себя от той несправедливости, которая исходит от Евросоюза, в том числе от Великобритании", – сказал Каладзе.
Как отметил генсек правящей партии, посольство Великобритании до сих пор не раскрывает, какие организации финансировало в Грузии в последние годы.
© photo: Sputnik / StringerКаха Каладзе
Каха Каладзе
© photo: Sputnik / Stringer
По его словам, внешние силы спонсировали попытки революций, переворотов и раскола общества.
"У всех были свои интересы в том, чтобы свергнуть патриотическое правительство, избранное народом, но у них ничего не получилось. Народ все видит и все оценивает", – подчеркнул Каладзе.
В свою очередь, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил британское посольство в планах финансировать экстремистские организации, которые продвигают радикальную повестку.
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили на праздновании Дня независимости Грузии
Шалва Папуашвили на праздновании Дня независимости Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
По его словам, вместо ответов на эти обвинения грузинская сторона получает необоснованную критику. Он подчеркнул, что, как и в 2022 году, Грузия "отстаивает свою правду, несмотря на давление извне".
"Мы говорим фактами. Вот, факт в том, что британское посольство собиралось финансировать экстремистские организации", – заявил Папуашвили.
Посольство Великобритании 11 июня сообщило о приостановке выдачи грантов, "предназначенных для обеспечения прозрачности и конкурентоспособности" местных выборов. Вскоре после заявления стало известно, что издание Tabula выиграло грант в размере 50 тысяч фунтов стерлингов от британского правительства для освещения хода выборов. Однако проект не был одобрен грузинскими властями, из-за чего Великобритания его отменила.
Основателем Tabula является Тамара Черголеишвили – одна из лидеров оппозиционной партии "Федералисты" и супруга политика Гиги Бокерия. При прежней власти Бокерия был близким соратником Михаила Саакашвили и занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Грузии.
Грузия и Великобритания
Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы "отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса".
По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей.
"Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля.
Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до 11 человек.
Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении на то время главы МВД Вахтанга Гомелаури, а также высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе.
По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на "жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих" в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября-в начале декабря 2024 года, также последовавшие уголовные дела и "причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции".