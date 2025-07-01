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Гварамия приговорили к тюремному сроку за неявку на заседание временной комиссии

Гварамия приговорили к тюремному сроку за неявку на заседание временной комиссии

Sputnik Грузия

Решение было объявлено Тбилисским городским судом во вторник, 1 июля 01.07.2025, Sputnik Грузия

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единое национальное движение

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил лидера оппозиционной "Коалиции за перемены" Нику Гварамия к 8 месяцам лишения свободы за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание. Решение было объявлено Тбилисским городским судом во вторник, 1 июля. Гварамия также запретили занимать государственные должности в течение двух лет. Гварамия не присутствовал на судебном заседании. При правлении "Единого национального движения" Ника Гварамия занимал должность заместителя Генпрокурора Грузии, затем министра юстиции. С октября 2008 года до декабря 2009 года Гварамия был министром образования и науки Грузии. Всех приговоренных к тюремным срокам оппозиционеров лишили на два года права занимать государственные должности, и это означает, что они не смогут баллотироваться на посты мэров либо депутатов местных совещательных органов (сакребуло) на ближайших выборах в органы местной власти. Полномочия комиссии Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Срок работы комиссии продлен до 5 августа 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, мамука хазарадзе, зураб джапаридзе, единое национальное движение, тбилисский городской суд