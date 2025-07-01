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Гварамия приговорили к тюремному сроку за неявку на заседание временной комиссии
Гварамия приговорили к тюремному сроку за неявку на заседание временной комиссии
Sputnik Грузия
Решение было объявлено Тбилисским городским судом во вторник, 1 июля 01.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-01T11:01+0400
2025-07-01T11:01+0400
2025-07-01T11:52+0400
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единое национальное движение
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил лидера оппозиционной "Коалиции за перемены" Нику Гварамия к 8 месяцам лишения свободы за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание. Решение было объявлено Тбилисским городским судом во вторник, 1 июля. Гварамия также запретили занимать государственные должности в течение двух лет. Гварамия не присутствовал на судебном заседании. При правлении "Единого национального движения" Ника Гварамия занимал должность заместителя Генпрокурора Грузии, затем министра юстиции. С октября 2008 года до декабря 2009 года Гварамия был министром образования и науки Грузии. Всех приговоренных к тюремным срокам оппозиционеров лишили на два года права занимать государственные должности, и это означает, что они не смогут баллотироваться на посты мэров либо депутатов местных совещательных органов (сакребуло) на ближайших выборах в органы местной власти. Полномочия комиссии Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Срок работы комиссии продлен до 5 августа 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, мамука хазарадзе, зураб джапаридзе, единое национальное движение, тбилисский городской суд
политика, грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, мамука хазарадзе, зураб джапаридзе, единое национальное движение, тбилисский городской суд
Гварамия приговорили к тюремному сроку за неявку на заседание временной комиссии
11:01 01.07.2025 (обновлено: 11:52 01.07.2025)
Решение было объявлено Тбилисским городским судом во вторник, 1 июля
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил лидера оппозиционной "Коалиции за перемены" Нику Гварамия к 8 месяцам лишения свободы за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента.
Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание.
Решение было объявлено Тбилисским городским судом во вторник, 1 июля. Гварамия также запретили занимать государственные должности в течение двух лет. Гварамия не присутствовал на судебном заседании.
При правлении "Единого национального движения" Ника Гварамия занимал должность заместителя Генпрокурора Грузии, затем министра юстиции. С октября 2008 года до декабря 2009 года Гварамия был министром образования и науки Грузии.
Приговор за неявку на заседание комиссии вынесен уже семерым оппозиционерам: Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе, Нике Мелия, Нике Гварамия, Гиви Таргамадзе. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый. Ираклий Окруашвили ждет своего приговора.
Всех приговоренных к тюремным срокам оппозиционеров лишили на два года права занимать государственные должности, и это означает, что они не смогут баллотироваться на посты мэров либо депутатов местных совещательных органов (сакребуло) на ближайших выборах в органы местной власти.
Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением.
По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников.
Срок работы комиссии продлен до 5 августа 2025 года.