https://sputnik-georgia.ru/20250701/ilya-topuriya-vozglavil-reyting-ufc-p4p-operediv-makhacheva-293993869.html

Илья Топурия возглавил рейтинг UFC P4P, опередив Махачева

Илья Топурия возглавил рейтинг UFC P4P, опередив Махачева

Sputnik Грузия

Топурия поднялся с третьего места на первое, одержав победу над Чарльзом Оливейрой 29 июня 01.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-01T13:03+0400

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илья топурия

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мераб двалишвили

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Впервые в истории грузинский боец Илья Топурия возглавил объединенный рейтинг UFC во всех весовых категориях (P4P). Другой грузинский боец Мераб Двалишвили, занимавший до обновления рейтинга второе место, оказался на третьей строчке, а бывший лидер рейтинга, экс-чемпион в легком весе Ислам Махачев переместился — на второе. Топурия поднялся с третьего места на первое, одержав победу над Чарльзом Оливейрой 29 июня. Он победил бразильского бойца в первом раунде в бою за пояс в легком весе в Лас-Вегасе и стал чемпионом организации во втором весе. Рейтинги бойцов UFC во всех весовых категориях: Илья Топурия Илья Топурия родился в 1997 году в Германии, в грузинской семье. Переехал в возрасте 7 лет в Грузию, где начал заниматься греко-римской борьбой в школе. Позже в 15 лет перебрался на юго-восток Испании в Аликанте, где стал заниматься смешанными боевыми единоборствами в клубе Climent. Дебютировал как профессионал на местных соревнованиях в 2015 году.Топурия, которому в январе исполнилось 28 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля 2024 года победил австралийца Александра Волкановски. За эту победу он получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии. В октябре того же года он сохранил чемпионский пояс UFC в полулегком весе, победив титулованного американца Макса Холлоуэя. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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илья топурия, ufc , мераб двалишвили, австралия, грузия, новости, бразилия