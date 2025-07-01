Илья Топурия возглавил рейтинг UFC P4P, опередив Махачева
Боец Илья Топурия одержал победу над Чарльзом Оливейрой
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Топурия поднялся с третьего места на первое, одержав победу над Чарльзом Оливейрой 29 июня
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Впервые в истории грузинский боец Илья Топурия возглавил объединенный рейтинг UFC во всех весовых категориях (P4P).
Другой грузинский боец Мераб Двалишвили, занимавший до обновления рейтинга второе место, оказался на третьей строчке, а бывший лидер рейтинга, экс-чемпион в легком весе Ислам Махачев переместился — на второе.
© Courtesy of UFCИлья Топурия
Илья Топурия
© Courtesy of UFC
Топурия поднялся с третьего места на первое, одержав победу над Чарльзом Оливейрой 29 июня. Он победил бразильского бойца в первом раунде в бою за пояс в легком весе в Лас-Вегасе и стал чемпионом организации во втором весе.
Рейтинги бойцов UFC во всех весовых категориях:
1.Илья Топурия (Грузия)
2.Ислам Махачев (Россия)
3.Мераб Двалишвили (Грузия)
© Courtesy of Merab "The Machine" Dvalishvili Боец Мераб Двалишвили
Боец Мераб Двалишвили
© Courtesy of Merab "The Machine" Dvalishvili
1.Дрикус дю Плесси (ЮАР)
2.Александр Пантоха (Бразилия)
3.Александр Волкановский (Австралия)
4.Магомед Анкалаев (Россия)
5.Джек Делла Маддалена (Австралия)
6.Том Аспиналл (Англия)
7.Алекс Перейра (Бразилия).
Илья Топурия
Илья Топурия родился в 1997 году в Германии, в грузинской семье. Переехал в возрасте 7 лет в Грузию, где начал заниматься греко-римской борьбой в школе. Позже в 15 лет перебрался на юго-восток Испании в Аликанте, где стал заниматься смешанными боевыми единоборствами в клубе Climent. Дебютировал как профессионал на местных соревнованиях в 2015 году.
Боец Илья Топурия одержал победу над Чарльзом Оливейрой
Боец Илья Топурия одержал победу над Чарльзом Оливейрой
Топурия, которому в январе исполнилось 28 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля 2024 года победил австралийца Александра Волкановски. За эту победу он получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии.
В октябре того же года он сохранил чемпионский пояс UFC в полулегком весе, победив титулованного американца Макса Холлоуэя.