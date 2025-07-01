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Киселев назвал несправедливым происходящее со Sputnik в Азербайджане

Киселев назвал несправедливым происходящее со Sputnik в Азербайджане

Sputnik Грузия

Азербайджанские силовики пришли в офис российского информационного агентства и задержали двух руководящих сотрудников. 01.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-01T13:06+0400

2025-07-01T13:06+0400

2025-07-01T13:06+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Ситуация с представительством Sputnik в Баку воспринимаем как несправедливость, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Ранее стало известно, что полиция Баку 30 июня пришла в офис информационного агентства Sputnik Азербайджан. Были задержаны шеф-редактор Евгений Белоусов и руководитель редакции Игорь Картавых.По его словам, все формальные вопросы должны были быть улажены при помощи подписания соглашения между правительствами России и Азербайджана. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита в российскую столицу представителя азербайджанского президента по особым поручениям Халафа Халафова."На тех переговорах в МИД России я сам принимал участие, а делегацию России возглавлял замминистра иностранных дел Михаил Галузин", – обратил внимание гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".При этом он напомнил, что в ходе данной встречи удалось договориться о продолжении работы Sputnik Азербайджан по временной юридической схеме, которую предложат в Баку.Киселев обратил особое внимание, что в результате временная схема так и не была предложена, и агентство работало в ожидании того, что договоренности будут исполнены.По мнению гендиректора, сложившаяся ситуация выглядит как преднамеренный шаг, целью которого является ухудшение отношений между двумя странами."Хочется верить, что это тот случай, когда, как когда-то выразился Путин, "среднее звено гуляет само по себе". Отношения лидеров России и Азербайджана такого не предполагают", – подытожил Киселев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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