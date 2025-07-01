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Крупнейшая китайская корпорация заинтересована в расширении бизнеса в Грузии
Крупнейшая китайская корпорация заинтересована в расширении бизнеса в Грузии
Sputnik Грузия
Представители компании Huawei выразили заинтересованность в проекте Кутаисского технохаба 01.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Крупнейшая китайская корпорация Huawei заинтересована в более активном присутствии на грузинском рынке и расширении своего бизнеса, сообщила пресс-служба Минэкономики Грузии. Вопросы развития Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Грузии и участия компании Huawei в этом направлении, глава Минэкономики Мариам Квривишвили обсудила с президентом китайской корпорации Huawei в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии Ганом Цзяньхуа в ходе рабочей встречи в Тбилиси. Представители корпорации представили презентацию о том, как они видят расширение бизнеса и сотрудничество в сфере технологий и инноваций в Грузии. В частности, интерактивный музей науки и технологий, стартап-акселераторы, международную IТ-школу, грузинскую лабораторию по разработке искусственного интеллекта, центр обработки данных, электронику, робототехнику, беспилотники, IoT, STEAM, промышленные инновации (fablab) и другие экспериментальные лаборатории, конференц- и общие рабочие пространства. Представители компании Huawei выразили заинтересованность в проекте Кутаисского технохаба. На встрече также обсуждалась возможность использования технологий Huawei в грузинском энергетическом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, мариам квривишвили, китай
экономика, грузия, новости, мариам квривишвили, китай
Крупнейшая китайская корпорация заинтересована в расширении бизнеса в Грузии
Представители компании Huawei выразили заинтересованность в проекте Кутаисского технохаба
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Крупнейшая китайская корпорация Huawei заинтересована в более активном присутствии на грузинском рынке и расширении своего бизнеса, сообщила пресс-служба Минэкономики Грузии.
Вопросы развития Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Грузии и участия компании Huawei в этом направлении, глава Минэкономики Мариам Квривишвили обсудила с президентом китайской корпорации Huawei в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии Ганом Цзяньхуа в ходе рабочей встречи в Тбилиси.
Представители корпорации представили презентацию о том, как они видят расширение бизнеса и сотрудничество в сфере технологий и инноваций в Грузии.
Квривишвили представила представителям Huawei видение правительства относительно открытия нового технологического хаба в Кутаиси, который станет уникальным в регионе и объединит в себе различные компоненты.
В частности, интерактивный музей науки и технологий, стартап-акселераторы, международную IТ-школу, грузинскую лабораторию по разработке искусственного интеллекта, центр обработки данных, электронику, робототехнику, беспилотники, IoT, STEAM, промышленные инновации (fablab) и другие экспериментальные лаборатории, конференц- и общие рабочие пространства.
Представители компании Huawei выразили заинтересованность в проекте Кутаисского технохаба.
На встрече также обсуждалась возможность использования технологий Huawei в грузинском энергетическом секторе.