https://sputnik-georgia.ru/20250701/kurs-lari-dollar-293987265.html

Курс лари на вторник – 2,7227 GEL/$1

Курс лари на вторник – 2,7227 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару 01.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-01T09:48+0400

2025-07-01T09:48+0400

2025-07-01T09:48+0400

грузия

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лари

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 июл – Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 июля в размере 2,7227 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару.

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2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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