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Мэрия Тбилиси назначит для абитуриентов дополнительные автобусы

Мэрия Тбилиси назначит для абитуриентов дополнительные автобусы

Sputnik Грузия

В дни экзаменов автобусы будут курсировать по маршрутам к экзаменационным центрам с 06:00 до 20:00 01.07.2025, Sputnik Грузия

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национальный центр экзаменов и оценок грузии

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 3 июля по 1 августа 2025 года выделит дополнительные автобусы для абитуриентов и других лиц, сдающих экзамены в указанный период, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства. В текущем году на Единые национальные экзамены, Единый магистерский экзамен, а также на конкурс студенческих грантов зарегистрировано до 80 тысяч человек. Экзамены для абитуриентов стартуют 3 июля, для учителей – с 8 июля, а с 10 июля – конкурс студенческих грантов. Единый магистерский экзамен можно будет сдать 21 и 22 июля. В дни экзаменов автобусы будут курсировать по маршрутам к экзаменационным центрам с 06:00 до 20:00. Большинство центров расположены в зданиях госшкол. В 2025 году экзаменационные центры откроются в Тбилиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Озургети, Кутаиси, Ахалцихе, Гори, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури. Данные по вузам По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в Грузии работает 63 высших учебных заведения, из которых 19 – государственные. Из общего числа вузов 64% находятся в Тбилиси, остальные расположены в крупных городах страны. В 2024 году вузы приняли 54,2 тысячи студентов, при этом 30,5 тысячи абитуриентов поступили в госвузы, а 23,7 тысячи – в частные. Студенты – граждане Грузии, могут получить частичное финансирование обучения на основании результатов экзаменов при поступлении в любой вуз. При этом выбор вуза зависит исключительно от поступающих. Что касается окончивших школы за рубежом, для них действуют другие правила приема в вузы – специальное собеседование и полностью платное образование, стоимость которого зависит от вуза и факультета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, единые национальные экзамены, национальный центр экзаменов и оценок грузии