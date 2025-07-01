https://sputnik-georgia.ru/20250701/novogo-ministra-obrazovaniya-gruzii-lishat-deputatskogo-mandata-294003988.html
Нового министра образования Грузии лишат депутатского мандата
Нового министра образования Грузии лишат депутатского мандата
Sputnik Грузия
Миканадзе сменил на посту Александра Цуладзе, который объявил о своей отставке несколькими часами 30 июня 01.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-01T18:07+0400
2025-07-01T18:07+0400
2025-07-01T18:08+0400
грузия
новости
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
гиви миканадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/01/294003787_0:90:854:570_1920x0_80_0_0_4f8ec9a52a3714e91e8e6582dc478e73.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и правилам рассмотрел вопрос досрочного лишения Гиви Миканадзе мандата депутата парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", его место, вероятно, займет Давид Долидзе, заявил депутат Давид Матикашвили. Вопрос о прекращении полномочий Миканадзе встал на повестку дня в связи с его назначением на пост министра образования, науки и молодежи Грузии. Соответствующее решение глава правительства Ираклий Кобахидзе озвучил 30 июня. Проект соответствующего постановления будет вынесен на внеочередное заседание парламента. Миканадзе сменил на посту Александра Цуладзе, который объявил о своей отставке несколькими часами ранее в понедельник, 30 июня. С 2020 года Гиви Миканадзе является депутатом парламента Грузии X и XI созывов от избирательного блока "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До выдвижения на должность министра образования он возглавлял парламентский комитет по образованию, науке и делам молодежи. В мае 2021 года был избран председателем Временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению парламентских выборов 31 октября 2020 года. С апреля 2019 года был членом исполнительного комитета Ассоциации руководителей аппаратов парламентов (ASGP). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/01/294003787_0:10:854:650_1920x0_80_0_0_67f649337b4b7fd37473e7ca8808d70c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, гиви миканадзе
грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, гиви миканадзе
Нового министра образования Грузии лишат депутатского мандата
18:07 01.07.2025 (обновлено: 18:08 01.07.2025)
Миканадзе сменил на посту Александра Цуладзе, который объявил о своей отставке несколькими часами 30 июня
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и правилам рассмотрел вопрос досрочного лишения Гиви Миканадзе мандата депутата парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", его место, вероятно, займет Давид Долидзе, заявил депутат Давид Матикашвили.
Вопрос о прекращении полномочий Миканадзе встал на повестку дня в связи с его назначением на пост министра образования, науки и молодежи Грузии. Соответствующее решение глава правительства Ираклий Кобахидзе озвучил 30 июня.
"Поскольку он больше не может быть депутатом, сегодня мы рассмотрим вопрос о прекращении его мандата. После этого я смогу представить соответствующий документ на заседании парламента", — сказал Матикашвили на заседании комитета.
Проект соответствующего постановления будет вынесен на внеочередное заседание парламента.
Миканадзе сменил на посту Александра Цуладзе, который объявил о своей отставке несколькими часами ранее в понедельник, 30 июня.
С 2020 года Гиви Миканадзе является депутатом парламента Грузии X и XI созывов от избирательного блока "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До выдвижения на должность министра образования он возглавлял парламентский комитет по образованию, науке и делам молодежи.
В мае 2021 года был избран председателем Временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению парламентских выборов 31 октября 2020 года. С апреля 2019 года был членом исполнительного комитета Ассоциации руководителей аппаратов парламентов (ASGP).