https://sputnik-georgia.ru/20250701/novogo-ministra-obrazovaniya-gruzii-lishat-deputatskogo-mandata-294003988.html

Нового министра образования Грузии лишат депутатского мандата

Нового министра образования Грузии лишат депутатского мандата

Sputnik Грузия

Миканадзе сменил на посту Александра Цуладзе, который объявил о своей отставке несколькими часами 30 июня 01.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-01T18:07+0400

2025-07-01T18:07+0400

2025-07-01T18:08+0400

грузия

новости

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

гиви миканадзе

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и правилам рассмотрел вопрос досрочного лишения Гиви Миканадзе мандата депутата парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", его место, вероятно, займет Давид Долидзе, заявил депутат Давид Матикашвили. Вопрос о прекращении полномочий Миканадзе встал на повестку дня в связи с его назначением на пост министра образования, науки и молодежи Грузии. Соответствующее решение глава правительства Ираклий Кобахидзе озвучил 30 июня. Проект соответствующего постановления будет вынесен на внеочередное заседание парламента. Миканадзе сменил на посту Александра Цуладзе, который объявил о своей отставке несколькими часами ранее в понедельник, 30 июня. С 2020 года Гиви Миканадзе является депутатом парламента Грузии X и XI созывов от избирательного блока "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До выдвижения на должность министра образования он возглавлял парламентский комитет по образованию, науке и делам молодежи. В мае 2021 года был избран председателем Временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению парламентских выборов 31 октября 2020 года. С апреля 2019 года был членом исполнительного комитета Ассоциации руководителей аппаратов парламентов (ASGP). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, гиви миканадзе