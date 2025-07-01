https://sputnik-georgia.ru/20250701/novye-pravila-trudoustroystva-dlya-inostrantsev-v-gruzii-294003242.html

Новые правила трудоустройства для иностранцев в Грузии

Новые правила трудоустройства для иностранцев в Грузии

Sputnik Грузия

С 1 марта 2026 года любому иностранцу в Грузии будет запрещено работать без наличия специального разрешения. При этом власти ограничат список профессий для... 01.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-01T18:00+0400

2025-07-01T18:00+0400

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С 1 марта 2026 года любому иностранцу в Грузии будет запрещено работать без наличия специального разрешения. При этом власти ограничат список профессий для работы иностранных граждан. Согласно поправкам в закон "О трудовой миграции", для устройства на работу в Грузии или осуществления оплачиваемой трудовой деятельности в стране иностранцы должны будут получить разрешение на работу. Разрешение будет выдаваться только легально находящимся в Грузии иностранцам. При этом, если иностранец будет работать в местной компании или зарегистрированной в Грузии международной компании, за разрешением на работу обращается компания. А вот самозанятые подают заявку на разрешение сами.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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