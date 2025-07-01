https://sputnik-georgia.ru/20250701/rossiya-ostaetsya-glavnym-importerom-gruzinskogo-vina-293991805.html

Россия остается главным импортером грузинского вина

Россия остается главным импортером грузинского вина

Sputnik Грузия

За пять месяцев 2025 года 63% общего объема экспорта вина пришлось именно на Россию. 01.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-01T16:17+0400

2025-07-01T16:17+0400

2025-07-01T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Россия остается главным рынком для экспорта грузинского натурального виноградного вина – в январе-мае 2025 года в соседнюю страну вывезли вино стоимостью 57,6 миллиона долларов, что на 45% меньше, чем за отчетный период 2024 года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Вино занимает четвертую строчку экспортируемых из Грузии товаров и на его долю приходится 3,8% всего экспорта. По данным "Сакстата", в январе-мае текущего года Грузия экспортировала вино на сумму 97,7 миллиона долларов, что на 30,5% меньше аналогичного показателя 2024 года. За пять месяцев 2025 года 63% общего объема экспорта вина пришлось именно на Россию. За этот период из Грузии в РФ вывезли 20,8 тысячи тонн вина, на 46% меньше, чем в январе-мае 2024 года. Второе место среди основных импортеров грузинского вина занимает Польша, куда в январе-мае вывезли 3,1 тысячи тонн вина на сумму 7,4 миллиона долларов. Третье – у Украины, куда Грузия отправила 1,7 тысячи тонн вина на сумму 4,7 миллиона долларов. В пятерку стран-импортеров грузинского вина входят также Китай (4,4 миллиона долларов) и Казахстан (4,4 миллиона долларов). В РФ вывезли 66,7 тысячи тонн (+7,2%) натурального виноградного вина стоимостью 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в 2023 году. Грузинское вино Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина потратит 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, россия, грузия, китай, украина, польша, сакстат, юнеско, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноделие