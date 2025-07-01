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Трудоустройство иностранцев в Грузии: недовольство в обществе и реакция властей - видео
Трудоустройство иностранцев в Грузии: недовольство в обществе и реакция властей - видео
Sputnik Грузия
В Грузии в последнее время стала актуальной проблема трудоустройства иностранных граждан, особенно она коснулась Тбилиси. Подробнее об этом смотрите в видео. 01.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-01T15:08+0400
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В последние годы число трудовых мигрантов резко выросло в определенных сферах, в основном это службы доставки, такси, бьюти-индустрия, а также туристический и ресторанный бизнес.Вначале протестовать против массового приема на работу иностранцев стали курьеры, позже их поддержали представители и других профессий, которые стали регулярно проводить акции протеста.Государство отреагировало новыми правилами: с 1 марта 2026 года иностранцам будет запрещено работать в Грузии без разрешения. При этом будет ограничен список профессий для иностранных граждан, чтобы местные жители не оставались без работы.Принимать на работу иностранцев будут в тех сферах, где будет дефицит кадров в Грузии. За нарушение новых правил в законе “О трудовой миграции” предусмотрены штрафы от 2 до 7 тыс лари для иностранцев и работодателей.В последние дни правоохранительные органы провели несколько рейдов в Тбилиси, в результате которых были задержаны десятки нелегалов, в их числе были граждане Индии, Ирана, Непала, Пакистана и Ливии – им предлагается покинуть Грузию добровольно, иначе иностранцам грозит депортация.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, мигранты, трудоустройство, трудовой кодекс, трудовые мигранты, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, мигранты, трудоустройство, трудовой кодекс, трудовые мигранты, грузия, видео

Трудоустройство иностранцев в Грузии: недовольство в обществе и реакция властей - видео

15:08 01.07.2025
© video: Sputnik
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В Грузии в последнее время стала актуальной проблема трудоустройства иностранных граждан, особенно она коснулась Тбилиси. Подробнее об этом смотрите в видео.
В последние годы число трудовых мигрантов резко выросло в определенных сферах, в основном это службы доставки, такси, бьюти-индустрия, а также туристический и ресторанный бизнес.

Вначале протестовать против массового приема на работу иностранцев стали курьеры, позже их поддержали представители и других профессий, которые стали регулярно проводить акции протеста.

Государство отреагировало новыми правилами: с 1 марта 2026 года иностранцам будет запрещено работать в Грузии без разрешения. При этом будет ограничен список профессий для иностранных граждан, чтобы местные жители не оставались без работы.

Принимать на работу иностранцев будут в тех сферах, где будет дефицит кадров в Грузии. За нарушение новых правил в законе “О трудовой миграции” предусмотрены штрафы от 2 до 7 тыс лари для иностранцев и работодателей.

В последние дни правоохранительные органы провели несколько рейдов в Тбилиси, в результате которых были задержаны десятки нелегалов, в их числе были граждане Индии, Ирана, Непала, Пакистана и Ливии – им предлагается покинуть Грузию добровольно, иначе иностранцам грозит депортация.
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