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Трудоустройство иностранцев в Грузии: недовольство в обществе и реакция властей - видео

Трудоустройство иностранцев в Грузии: недовольство в обществе и реакция властей - видео

Sputnik Грузия

В Грузии в последнее время стала актуальной проблема трудоустройства иностранных граждан, особенно она коснулась Тбилиси. Подробнее об этом смотрите в видео. 01.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-01T15:08+0400

2025-07-01T15:08+0400

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В последние годы число трудовых мигрантов резко выросло в определенных сферах, в основном это службы доставки, такси, бьюти-индустрия, а также туристический и ресторанный бизнес.Вначале протестовать против массового приема на работу иностранцев стали курьеры, позже их поддержали представители и других профессий, которые стали регулярно проводить акции протеста.Государство отреагировало новыми правилами: с 1 марта 2026 года иностранцам будет запрещено работать в Грузии без разрешения. При этом будет ограничен список профессий для иностранных граждан, чтобы местные жители не оставались без работы.Принимать на работу иностранцев будут в тех сферах, где будет дефицит кадров в Грузии. За нарушение новых правил в законе “О трудовой миграции” предусмотрены штрафы от 2 до 7 тыс лари для иностранцев и работодателей.В последние дни правоохранительные органы провели несколько рейдов в Тбилиси, в результате которых были задержаны десятки нелегалов, в их числе были граждане Индии, Ирана, Непала, Пакистана и Ливии – им предлагается покинуть Грузию добровольно, иначе иностранцам грозит депортация.

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