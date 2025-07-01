https://sputnik-georgia.ru/20250701/v-gruzii-pridumali-kak-borotsya-s-neplatelschikami-shtrafov-za-administrativnye-narusheniya-294000994.html
В Грузии придумали, как бороться с неплательщиками штрафов за административные нарушения
В Грузии придумали, как бороться с неплательщиками штрафов за административные нарушения
Sputnik Грузия
Тому, кто не выплатит свои штрафы, будет грозить арест на срок до 60 дней 01.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-01T19:29+0400
2025-07-01T19:29+0400
2025-07-01T19:29+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Повторное нарушение по ряду статей Кодекса административных правонарушений Грузии будет караться административным арестом — в случае невыплаты первого штрафа, соответствующие поправки в законодательство уже рассматривает парламент Грузии. В частности, административный арест на срок до 60 дней ждет тех, кто не выплатит свои штрафы за такие нарушения, как:"Мелкое хулиганство" и "неподчинение или оказание сопротивления представителю органов правопорядка" являются в Грузии самыми частыми мерами наказаниями для участников акций протеста наряду с нарушением правил проведения собраний и манифестаций. Правительство Грузии в феврале этого года подняло планку штрафа за эти нарушения до 5 тысяч лари, однако многие участники протестов отказываются выплачивать эти штрафы, и у части из них накопилось уже по нескольку подобных правонарушений. Среди отказавшихся платить штраф экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили и другие лидеры оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акции протеста, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , арест, штраф
акции протеста, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , арест, штраф
В Грузии придумали, как бороться с неплательщиками штрафов за административные нарушения
Тому, кто не выплатит свои штрафы, будет грозить арест на срок до 60 дней
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Повторное нарушение по ряду статей Кодекса административных правонарушений Грузии будет караться административным арестом — в случае невыплаты первого штрафа, соответствующие поправки в законодательство уже рассматривает парламент Грузии.
В частности, административный арест на срок до 60 дней ждет тех, кто не выплатит свои штрафы за такие нарушения, как:
"неподчинение или сопротивление законному требованию представителя органов правопорядка, находящегося при исполнении",
"невыполнение требования органов опеки и попечительства",
"нарушение правил проведения акций и манифестаций".
"Мелкое хулиганство" и "неподчинение или оказание сопротивления представителю органов правопорядка" являются в Грузии самыми частыми мерами наказаниями для участников акций протеста наряду с нарушением правил проведения собраний и манифестаций.
Правительство Грузии в феврале этого года подняло планку штрафа за эти нарушения до 5 тысяч лари, однако многие участники протестов отказываются выплачивать эти штрафы, и у части из них накопилось уже по нескольку подобных правонарушений.
Среди отказавшихся платить штраф экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили и другие лидеры оппозиции.