https://sputnik-georgia.ru/20250701/v-gruzii-pridumali-kak-borotsya-s-neplatelschikami-shtrafov-za-administrativnye-narusheniya-294000994.html

В Грузии придумали, как бороться с неплательщиками штрафов за административные нарушения

В Грузии придумали, как бороться с неплательщиками штрафов за административные нарушения

Sputnik Грузия

Тому, кто не выплатит свои штрафы, будет грозить арест на срок до 60 дней 01.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-01T19:29+0400

2025-07-01T19:29+0400

2025-07-01T19:29+0400

акции протеста

грузия

новости

тбилиси

саломе зурабишвили

арест

штраф

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Повторное нарушение по ряду статей Кодекса административных правонарушений Грузии будет караться административным арестом — в случае невыплаты первого штрафа, соответствующие поправки в законодательство уже рассматривает парламент Грузии. В частности, административный арест на срок до 60 дней ждет тех, кто не выплатит свои штрафы за такие нарушения, как:"Мелкое хулиганство" и "неподчинение или оказание сопротивления представителю органов правопорядка" являются в Грузии самыми частыми мерами наказаниями для участников акций протеста наряду с нарушением правил проведения собраний и манифестаций. Правительство Грузии в феврале этого года подняло планку штрафа за эти нарушения до 5 тысяч лари, однако многие участники протестов отказываются выплачивать эти штрафы, и у части из них накопилось уже по нескольку подобных правонарушений. Среди отказавшихся платить штраф экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили и другие лидеры оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акции протеста, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , арест, штраф