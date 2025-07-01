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Вклады в банках Грузии выросли за месяц
Вклады в банках Грузии выросли за месяц
Sputnik Грузия
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 июня текущего года составил 49,24% 01.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-01T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 июня 2025 года составил 58,92 миллиарда лари, что на 140,41 миллиона лари, или на 0,24%, больше, чем на начало апреля, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в мае, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады выросли на 811,4 миллиона лари, или на 2,94%, а вклады до востребования снизились на 670,99 миллиона лари, или на 2,15%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 июня текущего года составил 49,24%, что на 1,4 процентного пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 мая.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в мае составила 6,9%, в том числе 9,41% – по депозитам в национальной валюте, 2,74% – по депозитам в иностранной валюте.На конец мая в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,72 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Вклады в банках Грузии выросли за месяц
10:52 01.07.2025 (обновлено: 10:59 01.07.2025)
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 июня текущего года составил 49,24%
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 июня 2025 года составил 58,92 миллиарда лари, что на 140,41 миллиона лари, или на 0,24%, больше, чем на начало апреля, говорится в материалах Национального банка Грузии.
Согласно отчету, в мае, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады выросли на 811,4 миллиона лари, или на 2,94%, а вклады до востребования снизились на 670,99 миллиона лари, или на 2,15%.
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 июня текущего года составил 49,24%, что на 1,4 процентного пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 мая.
Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в мае составила 6,9%, в том числе 9,41% – по депозитам в национальной валюте, 2,74% – по депозитам в иностранной валюте.
На конец мая в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.
Обменный курс лари к доллару составляет 2,72 GEL/$1.