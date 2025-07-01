https://sputnik-georgia.ru/20250701/zarabotali-novye-pravila-passazhirskikh-perevozok-mezhdu-gruziey-i-armeniey-294000195.html
Заработали новые правила пассажирских перевозок между Грузией и Арменией
Заработали новые правила пассажирских перевозок между Грузией и Арменией
Sputnik Грузия
Согласно новому правилу, контролирующие органы Грузии и Армении будут проверять данные в транспортной документации по одинаковой методике 01.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-01T15:16+0400
2025-07-01T15:16+0400
2025-07-01T15:32+0400
грузия
новости
общество
ереван
тбилиси
армения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0b/251696475_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_f03fa0fda6043cbe9398886e57cfa070.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Предварительное заполнение списка пассажиров для перевозчиков на грузино-армянской границе стало обязательным с 1 июля. По информации медиаплатформы BMG со ссылкой на Минэкономики Грузии, речь идет о случаях коммерческих туристических или международных нерегулярных пассажирских перевозок, в ходе которых все перевозчики обязаны заполнить список пассажиров, соответствующий международному стандарту ECMT (Европейской конференции министров транспорта). Список пассажиров обязателен для всех транспортных средств категорий М1, М2 и М3 (минивэны, автобусы и микроавтобусы). Согласно новому правилу, контролирующие органы Грузии и Армении будут проверять данные в транспортной документации по одинаковой методике, что повысит эффективность контроля. Кроме того, это позволит защитить права перевозчиков, зарегистрированных как в Грузии, так и в Армении, и исключить каботажные автомобильные пассажирские перевозки в обеих странах. Новое соглашение о международных пассажирских перевозках стороны подписали в ходе заседания совместной грузино-армянской комиссии. В Тбилиси 10 июня состоялось заседание Смешанной грузино-армянской комиссии по международным автомобильным перевозкам. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Грузии и Армении в сфере автомобильного транспорта и логистики, в том числе развитие секторов грузовых и пассажирских перевозок. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ереван
тбилиси
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0b/251696475_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_63c155f5b76afb60005e8b6602f45791.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, ереван, тбилиси, армения
грузия, новости, общество, ереван, тбилиси, армения
Заработали новые правила пассажирских перевозок между Грузией и Арменией
15:16 01.07.2025 (обновлено: 15:32 01.07.2025)
Согласно новому правилу, контролирующие органы Грузии и Армении будут проверять данные в транспортной документации по одинаковой методике
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Предварительное заполнение списка пассажиров для перевозчиков на грузино-армянской границе стало обязательным с 1 июля.
По информации медиаплатформы BMG
со ссылкой на Минэкономики Грузии, речь идет о случаях коммерческих туристических или международных нерегулярных пассажирских перевозок, в ходе которых все перевозчики обязаны заполнить список пассажиров, соответствующий международному стандарту ECMT (Европейской конференции министров транспорта).
Список пассажиров обязателен для всех транспортных средств категорий М1, М2 и М3 (минивэны, автобусы и микроавтобусы).
Документ должен быть заполнен в электронном виде латинскими буквами до начала поездки. Печатная версия должна храниться на борту транспортного средства и предъявляться контролирующему органу. Список должен быть распечатан только в формате А4.
Согласно новому правилу, контролирующие органы Грузии и Армении будут проверять данные в транспортной документации по одинаковой методике, что повысит эффективность контроля.
Кроме того, это позволит защитить права перевозчиков, зарегистрированных как в Грузии, так и в Армении, и исключить каботажные автомобильные пассажирские перевозки в обеих странах.
Новое соглашение о международных пассажирских перевозках стороны подписали в ходе заседания совместной грузино-армянской комиссии.
В Тбилиси 10 июня состоялось заседание Смешанной грузино-армянской комиссии по международным автомобильным перевозкам. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Грузии и Армении в сфере автомобильного транспорта и логистики, в том числе развитие секторов грузовых и пассажирских перевозок.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года.
В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%.
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.
В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.