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Заработали новые правила пассажирских перевозок между Грузией и Арменией

Заработали новые правила пассажирских перевозок между Грузией и Арменией

Sputnik Грузия

Согласно новому правилу, контролирующие органы Грузии и Армении будут проверять данные в транспортной документации по одинаковой методике 01.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-01T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Предварительное заполнение списка пассажиров для перевозчиков на грузино-армянской границе стало обязательным с 1 июля. По информации медиаплатформы BMG со ссылкой на Минэкономики Грузии, речь идет о случаях коммерческих туристических или международных нерегулярных пассажирских перевозок, в ходе которых все перевозчики обязаны заполнить список пассажиров, соответствующий международному стандарту ECMT (Европейской конференции министров транспорта). Список пассажиров обязателен для всех транспортных средств категорий М1, М2 и М3 (минивэны, автобусы и микроавтобусы). Согласно новому правилу, контролирующие органы Грузии и Армении будут проверять данные в транспортной документации по одинаковой методике, что повысит эффективность контроля. Кроме того, это позволит защитить права перевозчиков, зарегистрированных как в Грузии, так и в Армении, и исключить каботажные автомобильные пассажирские перевозки в обеих странах. Новое соглашение о международных пассажирских перевозках стороны подписали в ходе заседания совместной грузино-армянской комиссии. В Тбилиси 10 июня состоялось заседание Смешанной грузино-армянской комиссии по международным автомобильным перевозкам. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Грузии и Армении в сфере автомобильного транспорта и логистики, в том числе развитие секторов грузовых и пассажирских перевозок. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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