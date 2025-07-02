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Депутаты партии "За Грузию" лишились мандатов
Депутаты партии "За Грузию" лишились мандатов
Sputnik Грузия
В случае лишения мандатов, согласно регламенту, финансирование партии будет приостановлено на полгода 02.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-02T13:13+0400
2025-07-02T13:13+0400
2025-07-02T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Депутаты оппозиционной партии "За Грузию" досрочно лишились своих полномочий, соответствующее решение было принято на пленарном заседании парламента страны. Коалиция "За Грузию" на парламентских выборах набрала 7,8% и получила 12 мест в законодательном органе. Партия вошла в парламент, но игнорирует его работу, находясь в режиме бойкота с первого дня. Глава законодательного органа также напомнил, что с начала созыва парламента партия "Для Грузии" получила около 800 тысяч лари финансирования, хотя ее депутаты не присутствовали в парламенте ни одного дня. В случае лишения мандатов, согласно регламенту, финансирование партии будет приостановлено на полгода, подчеркнул Папуашвили. Депутатские полномочия были прекращены следующим членам партии: Партия "За Грузию" остается последней оппозиционной партией, прошедшей по итогам выборов и остающейся в парламенте. Так как партия не упразднила свой список в ЦИК Грузии после выборов, депутатов, которым прекратят полномочия, заменят следующие в списке. Депутаты от парламентского большинства 5 февраля поддержали заявления 49 оппозиционных депутатов об отказе от мандатов, официально сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека. Заявления подали все члены трех оппозиционных политических сил: "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, георгий гахария, леван гогичаишвили, лело для грузии, партия "для грузии", парламент грузии
грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, георгий гахария, леван гогичаишвили, лело для грузии, партия "для грузии", парламент грузии
Депутаты партии "За Грузию" лишились мандатов
В случае лишения мандатов, согласно регламенту, финансирование партии будет приостановлено на полгода
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Депутаты оппозиционной партии "За Грузию" досрочно лишились своих полномочий, соответствующее решение было принято на пленарном заседании парламента страны.
Коалиция "За Грузию" на парламентских выборах набрала 7,8% и получила 12 мест в законодательном органе. Партия вошла в парламент, но игнорирует его работу, находясь в режиме бойкота с первого дня.
"Во время весенней сессии прошло 26 пленарных заседаний. Они пропустили все 26 без уважительных причин. Поэтому можно сказать, что они сами лишают себя мандатов тем, что не выполняют те полномочия, которые получили на выборах", - заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Глава законодательного органа также напомнил, что с начала созыва парламента партия "Для Грузии" получила около 800 тысяч лари финансирования, хотя ее депутаты не присутствовали в парламенте ни одного дня.
В случае лишения мандатов, согласно регламенту, финансирование партии будет приостановлено на полгода, подчеркнул Папуашвили.
Депутатские полномочия были прекращены следующим членам партии:
Партия "За Грузию" остается последней оппозиционной партией, прошедшей по итогам выборов и остающейся в парламенте.
Так как партия не упразднила свой список в ЦИК Грузии после выборов, депутатов, которым прекратят полномочия, заменят следующие в списке.
Депутаты от парламентского большинства 5 февраля поддержали заявления 49 оппозиционных депутатов об отказе от мандатов, официально сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека.
Заявления подали все члены трех оппозиционных политических сил: "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены".