https://sputnik-georgia.ru/20250702/deputaty-partii-za-gruziyu-lishilis-mandatov-294012022.html

Депутаты партии "За Грузию" лишились мандатов

Депутаты партии "За Грузию" лишились мандатов

Sputnik Грузия

В случае лишения мандатов, согласно регламенту, финансирование партии будет приостановлено на полгода 02.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-02T13:13+0400

2025-07-02T13:13+0400

2025-07-02T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Депутаты оппозиционной партии "За Грузию" досрочно лишились своих полномочий, соответствующее решение было принято на пленарном заседании парламента страны. Коалиция "За Грузию" на парламентских выборах набрала 7,8% и получила 12 мест в законодательном органе. Партия вошла в парламент, но игнорирует его работу, находясь в режиме бойкота с первого дня. Глава законодательного органа также напомнил, что с начала созыва парламента партия "Для Грузии" получила около 800 тысяч лари финансирования, хотя ее депутаты не присутствовали в парламенте ни одного дня. В случае лишения мандатов, согласно регламенту, финансирование партии будет приостановлено на полгода, подчеркнул Папуашвили. Депутатские полномочия были прекращены следующим членам партии: Партия "За Грузию" остается последней оппозиционной партией, прошедшей по итогам выборов и остающейся в парламенте. Так как партия не упразднила свой список в ЦИК Грузии после выборов, депутатов, которым прекратят полномочия, заменят следующие в списке. Депутаты от парламентского большинства 5 февраля поддержали заявления 49 оппозиционных депутатов об отказе от мандатов, официально сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека. Заявления подали все члены трех оппозиционных политических сил: "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, георгий гахария, леван гогичаишвили, лело для грузии, партия "для грузии", парламент грузии