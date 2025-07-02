https://sputnik-georgia.ru/20250702/donory-dolzhny-prekratit-finansirovanie-ekstremizma-v-gruzii--papuashvili-294011685.html

Доноры должны прекратить финансирование экстремизма в Грузии – Папуашвили

Доноры должны прекратить финансирование экстремизма в Грузии – Папуашвили

Sputnik Грузия

Лидеры радикальной оппозиции больше не скрывают, что действуют методами экстремизма, заявил спикер парламента 02.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-02T14:04+0400

2025-07-02T14:04+0400

2025-07-02T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Власти Грузии призывают доноров прекратить финансирование экстремизма, особенно на фоне того, что экстремисты уже открыто признают свою деятельность, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в социальной сети. К своему посту глава парламента опубликовал фотографию одного из лидеров оппозиционной партии "Федералисты" Тамар Черголеишвили с ее цитатой: "Экстремизм – это не всегда плохо". "Экстремисты уже признают, что их деятельность является экстремизмом. Теперь очередь за донорами. Финансирование экстремизма должно быть прекращено!" – подчеркнул Папуашвили.Ранее председатель парламента обвинил посольство Великобритании в намерениях финансировать экстремистские организации, продвигающие радикальную повестку. Известно, что издание Tabula, основанное Тамар Черголеишвили, получило грант в размере 50 тысяч фунтов стерлингов от правительства Великобритании на освещение хода местных выборов в Грузии. Однако проект не был одобрен грузинскими властями, и Великобритания отменила его финансирование. Посольство Великобритании 11 июня объявило о приостановке выдачи грантов, "предназначенных для обеспечения прозрачности и конкурентоспособности" местных выборов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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