https://sputnik-georgia.ru/20250702/gruzinskie-vina-poluchili-do-100-nagrad-na-prestizhnom-konkurse-v-kitae-294010590.html
Грузинские вина получили до 100 наград на престижном конкурсе в Китае
Грузинские вина получили до 100 наград на престижном конкурсе в Китае
Sputnik Грузия
Один из пяти дней конкурса был посвящен исключительно грузинским винам 02.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-02T12:59+0400
2025-07-02T12:59+0400
2025-07-02T12:59+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузинские вина завоевали 96 наград на одном из самых престижных винных конкурсов мира – Shanghai International Wine Challenge (SIWC), который прошел в Шанхае, сообщило Национальное агентство вина.Девятнадцатый по счету конкурс SIWC прошел в Шанхае 23-27 июня. В нем были представлены 200 грузинских вин. Один из пяти дней конкурса был посвящен исключительно грузинским винам. Победившие вина получили награды в следующих категориях: "Платина" (10 наград), "Золото" (44 награды), "Серебро" (35 наград), "Лучший трофей" (2 награды) и "Популярное" (5 наград). Конкурс проводится ежегодно с 2006 года и направлен на демонстрацию высочайшего качества вин со всего мира, а также на углубление международных торговых и культурных связей на китайском рынке. SIWC – важнейшая платформа для производителей вина, где они могут представить свою продукцию профессионалам в области вина, СМИ и потребителям. Победившие вина получают широкое освещение в прессе и широкое признание. Организатором конкурса выступает Шанхайская зона свободной торговли Вайгаоцяо (Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone). В состав судейской коллегии входят около 80 профессионалов в области вина. Вина оцениваются по принципу слепой дегустации, что обеспечивает максимальную объективность и прозрачность процесса. Победившее вино награждается в следующих категориях: Платина, Золото, Серебро, Трофей и Популярное. Грузинское вино Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина потратит 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, китай, национальное агентство вина, шанхай, грузинское вино
общество, грузия, новости, китай, национальное агентство вина, шанхай, грузинское вино
Грузинские вина получили до 100 наград на престижном конкурсе в Китае
Один из пяти дней конкурса был посвящен исключительно грузинским винам
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузинские вина завоевали 96 наград на одном из самых престижных винных конкурсов мира – Shanghai International Wine Challenge (SIWC), который прошел в Шанхае, сообщило Национальное агентство вина.
Девятнадцатый по счету конкурс SIWC прошел в Шанхае 23-27 июня. В нем были представлены 200 грузинских вин. Один из пяти дней конкурса был посвящен исключительно грузинским винам.
Победившие вина получили награды в следующих категориях: "Платина" (10 наград), "Золото" (44 награды), "Серебро" (35 наград), "Лучший трофей" (2 награды) и "Популярное" (5 наград).
Конкурс проводится ежегодно с 2006 года и направлен на демонстрацию высочайшего качества вин со всего мира, а также на углубление международных торговых и культурных связей на китайском рынке.
SIWC – важнейшая платформа для производителей вина, где они могут представить свою продукцию профессионалам в области вина, СМИ и потребителям. Победившие вина получают широкое освещение в прессе и широкое признание.
Организатором конкурса выступает Шанхайская зона свободной торговли Вайгаоцяо (Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone). В состав судейской коллегии входят около 80 профессионалов в области вина. Вина оцениваются по принципу слепой дегустации, что обеспечивает максимальную объективность и прозрачность процесса. Победившее вино награждается в следующих категориях: Платина, Золото, Серебро, Трофей и Популярное.
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии.
На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина потратит 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни.
В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества.