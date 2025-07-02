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Грузия продолжает борьбу с нелегалами – за полгода выдворили более 500 иностранцев

Грузия продолжает борьбу с нелегалами – за полгода выдворили более 500 иностранцев

Sputnik Грузия

Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд 02.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-02T21:01+0400

2025-07-02T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Власти Грузии в январе-июне 2025 года выдворили из страны 525 иностранных граждан, которые нелегально находились в стране – это примерно в четыре раза больше, чем в аналогичный период 2024 года, сообщили в МВД Грузии. Иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, их пребывание в стране противоречит госбезопасности или (и) угрожает общественному порядку в Грузии, а также в случае систематического нарушения законодательства страны. Департамент миграции при тесной координации с другими подразделениями МВД Грузии за последние дни выдворил из страны 41 иностранного гражданина. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну. Это граждане Азербайджана, Турции, Туркменистана, Индии, Иордании, Ирана, Непала, Пакистана, России, ЮАР, Армении и Зимбабве. А в целом за июнь из Грузии выдворили 124 иностранца. Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление и выдворение иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам в соответствии с решением о выдворении из страны предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств.В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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