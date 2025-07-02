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Капитан сборной Грузии по футболу остается в рядах братиславского "Слована"
Капитан сборной Грузии по футболу остается в рядах братиславского "Слована"
Sputnik Грузия
По словам самого Кашия, он отлично себя чувствует в рядах братиславского клуба 02.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу Гурам Кашия продлил контракт с братиславским "Слованом" еще на один год – словацкий клуб официально подтвердил эту новость. По словам самого Кашия, он отлично себя чувствует в рядах братиславского клуба. "Я верю, что нас ждет еще один успешный сезон. За последние четыре года я выиграл четыре титула в "Словане" и хочу увеличить это число. С нетерпением жду начала нового сезона", – рассказал Кашия официальному сайту клуба. Кашия, которому 4 июля исполнится 38 лет, начал свою карьеру в тбилисском "Динамо", где играл с 2003 по 2010 год. В 2012 и 2013 годах Кашия был признан лучшим игроком Грузии. Он является рекордсменом сборной Грузии по количеству сыгранных игр – 124 матча и 3 гола, а также он был капитаном национальной команды на чемпионате Европы 2024 года. В феврале 2021 года Кашия присоединился к тбилисскому "Локомотиву", покинул его летом того же года и перешел в "Слован". Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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футбол, сборная грузии по футболу, грузия, новости, спорт, гурам кашия, словакия
футбол, сборная грузии по футболу, грузия, новости, спорт, гурам кашия, словакия

Капитан сборной Грузии по футболу остается в рядах братиславского "Слована"

20:02 02.07.2025
© National football team of GeorgiaКапитан сборной Грузии по футболу и защитник братиславского "Слована" Гурам Кашия
Капитан сборной Грузии по футболу и защитник братиславского Слована Гурам Кашия - Sputnik Грузия, 1920, 02.07.2025
© National football team of Georgia
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По словам самого Кашия, он отлично себя чувствует в рядах братиславского клуба
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу Гурам Кашия продлил контракт с братиславским "Слованом" еще на один год – словацкий клуб официально подтвердил эту новость.

"С момента прихода в команду он неоднократно доказывал свой высокий класс и демонстрировал лидерские качества. Мы рады, что смогли договориться с ним, и он останется с командой еще на один год", – заявил гендиректор клуба Иван Кмотрик.

По словам самого Кашия, он отлично себя чувствует в рядах братиславского клуба.
"Я верю, что нас ждет еще один успешный сезон. За последние четыре года я выиграл четыре титула в "Словане" и хочу увеличить это число. С нетерпением жду начала нового сезона", – рассказал Кашия официальному сайту клуба.
Кашия, которому 4 июля исполнится 38 лет, начал свою карьеру в тбилисском "Динамо", где играл с 2003 по 2010 год.
© photo: Sputnik / StringerИгроки сборной Грузии по футболу - в центре Гурам Кашия
Игроки сборной Грузии по футболу - в центре Гурам Кашия - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2025
Игроки сборной Грузии по футболу - в центре Гурам Кашия
© photo: Sputnik / Stringer
В 2012 и 2013 годах Кашия был признан лучшим игроком Грузии. Он является рекордсменом сборной Грузии по количеству сыгранных игр – 124 матча и 3 гола, а также он был капитаном национальной команды на чемпионате Европы 2024 года.
В феврале 2021 года Кашия присоединился к тбилисскому "Локомотиву", покинул его летом того же года и перешел в "Слован".
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