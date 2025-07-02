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Капитан сборной Грузии по футболу остается в рядах братиславского "Слована"

Капитан сборной Грузии по футболу остается в рядах братиславского "Слована"

Sputnik Грузия

По словам самого Кашия, он отлично себя чувствует в рядах братиславского клуба 02.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-02T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу Гурам Кашия продлил контракт с братиславским "Слованом" еще на один год – словацкий клуб официально подтвердил эту новость. По словам самого Кашия, он отлично себя чувствует в рядах братиславского клуба. "Я верю, что нас ждет еще один успешный сезон. За последние четыре года я выиграл четыре титула в "Словане" и хочу увеличить это число. С нетерпением жду начала нового сезона", – рассказал Кашия официальному сайту клуба. Кашия, которому 4 июля исполнится 38 лет, начал свою карьеру в тбилисском "Динамо", где играл с 2003 по 2010 год. В 2012 и 2013 годах Кашия был признан лучшим игроком Грузии. Он является рекордсменом сборной Грузии по количеству сыгранных игр – 124 матча и 3 гола, а также он был капитаном национальной команды на чемпионате Европы 2024 года. В феврале 2021 года Кашия присоединился к тбилисскому "Локомотиву", покинул его летом того же года и перешел в "Слован". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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