https://sputnik-georgia.ru/20250702/npo-gruzii-pridetsya-otvetit-po-povodu-trat--glava-antikorruptsionnogo-byuro-294012806.html

НПО Грузии придется ответить по поводу трат – глава Антикоррупционного бюро

НПО Грузии придется ответить по поводу трат – глава Антикоррупционного бюро

Sputnik Грузия

На данный момент 43 НПО заявили, что не подчинятся закону и не будут добровольно регистрироваться в Антикоррупционном бюро 02.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-02T17:07+0400

2025-07-02T17:07+0400

2025-07-02T17:07+0400

грузия

новости

антикоррупционное бюро

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Множеству неправительственных организаций в Грузии придется ответить на вопросы по поводу финансирования своей деятельности, заявил глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили. Антикоррупционное бюро 17 июня обратилось в Тбилисский городской суд для получения информации о финансах нескольких неправительственных организаций: "Международная прозрачность – Грузия", "Сапари", "Академия будущего", "Фонд гражданского общества" и "Центр исследования экономической политики". При этом он прокомментировал отказ ряда НПО сотрудничать с Антикоррупционным бюро. "Заявление о том, что какая-то организация встанет выше закона и не будет выполнять решения суда, уничтожит материалы дела, не будет сотрудничать с государственным ведомством, – это, разумеется, плохой факт. В законе есть соответствующие регуляции", – сказал Купрашвили. На данный момент 43 НПО заявили, что не подчинятся закону и не будут добровольно регистрироваться в Антикоррупционном бюро. Отказ от регистрации или от предоставления финансовой информации в Грузии карается уголовно, наказание – штраф в размере от 5 до 10 тысяч лари. Закон вступил в силу 31 мая 2025 года, тогда же заработал сайт для регистрации "иноагентов" или, как они официально называются в Грузии, "агентов иностранного принципала". Новый язык закона Согласно закону, в Грузии появились два понятия: "иностранный принципал" и "агент иностранного принципала". Что такое "иностранный принципал"? Под термином "иностранный принципал" имеются в виду: Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует и финансирует "иностранный принципал". В список "иноагентов" попадут и те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или в его интересах будут собирать/выделять/передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, антикоррупционное бюро, тбилисский городской суд