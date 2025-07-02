НПО Грузии придется ответить по поводу трат – глава Антикоррупционного бюро
© Anti-Corruption BureauГлава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили
© Anti-Corruption Bureau
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На данный момент 43 НПО заявили, что не подчинятся закону и не будут добровольно регистрироваться в Антикоррупционном бюро
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Множеству неправительственных организаций в Грузии придется ответить на вопросы по поводу финансирования своей деятельности, заявил глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили.
Антикоррупционное бюро 17 июня обратилось в Тбилисский городской суд для получения информации о финансах нескольких неправительственных организаций: "Международная прозрачность – Грузия", "Сапари", "Академия будущего", "Фонд гражданского общества" и "Центр исследования экономической политики".
"Очень многим организациям предстоит ответить на многие вопросы. Если организации доказывают нам, что занимаются адвокатской деятельностью и защитой прав какого-либо бенефициара и только этим направлением, и это их заявленная цель, то как же получается, что с их стороны осуществляются такие закупки, как шлемы, маски, флаги. И это на несколько тысяч и десятки тысяч лари", – отметил Купрашвили.
При этом он прокомментировал отказ ряда НПО сотрудничать с Антикоррупционным бюро.
"Заявление о том, что какая-то организация встанет выше закона и не будет выполнять решения суда, уничтожит материалы дела, не будет сотрудничать с государственным ведомством, – это, разумеется, плохой факт. В законе есть соответствующие регуляции", – сказал Купрашвили.
На данный момент 43 НПО заявили, что не подчинятся закону и не будут добровольно регистрироваться в Антикоррупционном бюро. Отказ от регистрации или от предоставления финансовой информации в Грузии карается уголовно, наказание – штраф в размере от 5 до 10 тысяч лари.
После вступления в силу грузинской версии американского закона об "иноагентах" FARA, который предполагает регистрацию как организаций, так и физических лиц, заявку на регистрацию внесли одна организация "Ия" и восемь физических лиц.
Закон вступил в силу 31 мая 2025 года, тогда же заработал сайт для регистрации "иноагентов" или, как они официально называются в Грузии, "агентов иностранного принципала".
Новый язык закона
Согласно закону, в Грузии появились два понятия: "иностранный принципал" и "агент иностранного принципала".
Что такое "иностранный принципал"? Под термином "иностранный принципал" имеются в виду:
власти зарубежного государства или иностранная политическая партия;
физическое лицо, которое находится за пределами Грузии, в том числе граждане Грузии-эмигранты;
партнерская группа, ассоциация, корпорация, организация или объединение физических лиц, деятельность которых регулируется иностранным законодательством.
Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует и финансирует "иностранный принципал".
Также агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационных служб или политическими советниками в пользу иностранного принципала, или исходя из его интересов.
В список "иноагентов" попадут и те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или в его интересах будут собирать/выделять/передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности.