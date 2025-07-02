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Ответственность и забота: как в Грузии защищают права домашних животных – видео
Ответственность и забота: как в Грузии защищают права домашних животных – видео
Sputnik Грузия
Регистрация домашних животных в Грузии стала обязательной, штраф за нарушение этого правила составляет от 8 до 100 лари. Отсутствие регистрации рассматривается... 02.07.2025, Sputnik Грузия
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Владельца могут оштрафовать за несделанную вакцинацию и стерилизацию, за отсутствие чипа у животного, за плохие условия содержания. Государство приняло эти меры для того, чтобы жители Грузии более ответственно и внимательно стали относиться к своим домашним питомцам.По новому закону в стране запретили выбрасывать домашних животных на улицу, и штраф за это – 5 тыс. лари для физлиц и 10 тыс. лари – для юрлиц. Хозяин, если он хочет избавиться от своего питомца, обязан найти ему или нового владельца, или официально передать его в приют.Было также решено, что сотрудники Агентства по мониторингу животных в Тбилиси будут регулярно проверять владельцев, как они содержат питомцев. Человек, имеющий домашнее животное – собаку или кошку, обязан чипировать, стерилизовать и вакцинировать питомца.Сделать регистрацию домашнего животного можно в Агентстве по мониторингу животных на пр. Гурамишвили, 70 (тупик 5) в Тбилиси или же обратиться в ту ветеринарную клинику, которая связана с единой базой данных и пересылает регистрационные данные в Агентство.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, собаки, кошки, животные, домашние животные, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, собаки, кошки, животные, домашние животные, тбилиси, видео

Ответственность и забота: как в Грузии защищают права домашних животных – видео

15:11 02.07.2025 (обновлено: 15:33 02.07.2025)
© video: Sputnik
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Регистрация домашних животных в Грузии стала обязательной, штраф за нарушение этого правила составляет от 8 до 100 лари. Отсутствие регистрации рассматривается по новому закону как административное нарушение, размер штрафа варьируется в зависимости от обстоятельств
Владельца могут оштрафовать за несделанную вакцинацию и стерилизацию, за отсутствие чипа у животного, за плохие условия содержания. Государство приняло эти меры для того, чтобы жители Грузии более ответственно и внимательно стали относиться к своим домашним питомцам.

По новому закону в стране запретили выбрасывать домашних животных на улицу, и штраф за это – 5 тыс. лари для физлиц и 10 тыс. лари – для юрлиц. Хозяин, если он хочет избавиться от своего питомца, обязан найти ему или нового владельца, или официально передать его в приют.

Было также решено, что сотрудники Агентства по мониторингу животных в Тбилиси будут регулярно проверять владельцев, как они содержат питомцев. Человек, имеющий домашнее животное – собаку или кошку, обязан чипировать, стерилизовать и вакцинировать питомца.

Сделать регистрацию домашнего животного можно в Агентстве по мониторингу животных на пр. Гурамишвили, 70 (тупик 5) в Тбилиси или же обратиться в ту ветеринарную клинику, которая связана с единой базой данных и пересылает регистрационные данные в Агентство.
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