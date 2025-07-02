https://sputnik-georgia.ru/20250702/peshekhodam-na-narushenie-pdd-v-gruzii-pridetsya-platit-bolshe-294006558.html

Пешеходам на нарушение ПДД в Грузии придется платить больше

Пешеходам на нарушение ПДД в Грузии придется платить больше

Sputnik Грузия

Повторное нарушение в течение года будет предусматривать удвоение суммы первоначального штрафа 02.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-02T11:58+0400

2025-07-02T11:58+0400

2025-07-02T11:58+0400

грузия

новости

общество

пдд

парламент грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262896754_0:54:3079:1785_1920x0_80_0_0_b9fcc09bc44561e58e8ba828ea0cec74.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Штрафы за нарушение пешеходами в Грузии правил дорожного движения (ПДД) вырастут в пять раз, говорится в поправках в Кодекс административных нарушений. На сегодняшний день переход на красный свет или игнорирование закона "О дорожном движении" пешеходами карается штрафом в размере 10 лари, а повторное нарушение – в размере 20 лари. Повторное нарушение в течение года будет предусматривать удвоение суммы первоначального штрафа. Статистики, сколько пешеходов в Грузии были оштрафованы по этому конкретному нарушению, не существует. Между тем нарушение пешеходами ПДД часто становится причиной аварий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, пдд, парламент грузии