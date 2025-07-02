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Пешеходам на нарушение ПДД в Грузии придется платить больше
Пешеходам на нарушение ПДД в Грузии придется платить больше
Sputnik Грузия
Повторное нарушение в течение года будет предусматривать удвоение суммы первоначального штрафа 02.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-02T11:58+0400
2025-07-02T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Штрафы за нарушение пешеходами в Грузии правил дорожного движения (ПДД) вырастут в пять раз, говорится в поправках в Кодекс административных нарушений. На сегодняшний день переход на красный свет или игнорирование закона "О дорожном движении" пешеходами карается штрафом в размере 10 лари, а повторное нарушение – в размере 20 лари. Повторное нарушение в течение года будет предусматривать удвоение суммы первоначального штрафа. Статистики, сколько пешеходов в Грузии были оштрафованы по этому конкретному нарушению, не существует. Между тем нарушение пешеходами ПДД часто становится причиной аварий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, пдд, парламент грузии
грузия, новости, общество, пдд, парламент грузии
Пешеходам на нарушение ПДД в Грузии придется платить больше
Повторное нарушение в течение года будет предусматривать удвоение суммы первоначального штрафа
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Штрафы за нарушение пешеходами в Грузии правил дорожного движения (ПДД) вырастут в пять раз, говорится в поправках в Кодекс административных нарушений.
На сегодняшний день переход на красный свет или игнорирование закона "О дорожном движении" пешеходами карается штрафом в размере 10 лари, а повторное нарушение – в размере 20 лари.
После вступления в силу поправок первый штраф за игнорирование правил дорожного движения составит 50 лари для города или села и 100 лари, если речь идет о трассе международного значения, автомагистрали и внутригосударственных дорогах.
Повторное нарушение в течение года будет предусматривать удвоение суммы первоначального штрафа.
Статистики, сколько пешеходов в Грузии были оштрафованы по этому конкретному нарушению, не существует. Между тем нарушение пешеходами ПДД часто становится причиной аварий.