https://sputnik-georgia.ru/20250702/pravitelstvo-gruzii-posledovatelno-uzhestochaet-narkopolitiku-294011305.html
Правительство Грузии последовательно ужесточает наркополитику
Правительство Грузии последовательно ужесточает наркополитику
Sputnik Грузия
Инициатива правительства усилит борьбу с наркотиками и станет стимулом для развития здорового образа жизни в Грузии, считает депутат от "Грузинской мечты" 02.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-02T18:58+0400
2025-07-02T18:58+0400
2025-07-02T18:58+0400
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наркополитика
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Власти Грузии намерены усилить меры для устранения проблем в антинаркотической политике, чтобы эффективнее бороться с наркопреступностью и продвигать здоровый образ жизни в стране, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили. Новый пакет поправок предусматривает запрет на реализацию программ заместительной терапии частными структурами, а также на импорт психотропных препаратов частными компаниями. Кроме того, планируется усилить контроль над выпиской рецептов на такие медикаменты. Как отметил депутат, данная инициатива усилит борьбу с наркотиками и станет стимулом для развития здорового образа жизни в Грузии. В обществе существует заблуждение, что марихуана безвредна, хотя научно подтверждено, что она так же вредна для здоровья, как и другие наркотики, заявил в свою очередь вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. "Необходимо тотальное ужесточение законодательства в вопросах хранения, распространения наркотиков и получения финансовой выгоды от этого", – подчеркнул Вольский. В 2025 году парламент принял ряд поправок в Уголовный и административный кодексы, окончательно разделив вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. После ужесточения законодательства полиция Грузии усилила контроль на улицах страны и задержала более тысячи человек, связанных с наркопреступлениями. Правительство Грузии приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами. Бесплатная программа, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года. По словам премьера, крайне важно, чтобы ответственность за осуществление заместительной терапии, которая относится к категории высокого риска медицинских услуг, полностью взяло на себя государство. В программу метадоновой заместительной терапии попадают лица с подтвержденным медицинским диагнозом "наркотическая зависимость" старше 21 года. В рамках политики ужесточения антинаркотического законодательства в Грузии планируется ввести запрет на импорт психотропных медикаментов для частных компаний. Импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будут прерогативой государства. Кроме того, будет установлен строгий контроль за выписыванием рецептов и выдачей лекарств. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, наркополитика
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, наркополитика
Правительство Грузии последовательно ужесточает наркополитику
Инициатива правительства усилит борьбу с наркотиками и станет стимулом для развития здорового образа жизни в Грузии, считает депутат от "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Власти Грузии намерены усилить меры для устранения проблем в антинаркотической политике, чтобы эффективнее бороться с наркопреступностью и продвигать здоровый образ жизни в стране, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили.
Новый пакет поправок предусматривает запрет на реализацию программ заместительной терапии частными структурами, а также на импорт психотропных препаратов частными компаниями. Кроме того, планируется усилить контроль над выпиской рецептов на такие медикаменты.
"Премьер-министр (Ираклий Кобахидзе – ред.) не раз заявлял, и он пользуется полной поддержкой парламента, что нашим главным интересом является максимальное устранение любых недостатков, связанных с антинаркотической политикой, как на политическом, так и на практическом уровнях", – заявил Махашвили.
Как отметил депутат, данная инициатива усилит борьбу с наркотиками и станет стимулом для развития здорового образа жизни в Грузии.
В обществе существует заблуждение, что марихуана безвредна, хотя научно подтверждено, что она так же вредна для здоровья, как и другие наркотики, заявил в свою очередь вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
"Необходимо тотальное ужесточение законодательства в вопросах хранения, распространения наркотиков и получения финансовой выгоды от этого", – подчеркнул Вольский.
В 2025 году парламент принял ряд поправок в Уголовный и административный кодексы, окончательно разделив вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. После ужесточения законодательства полиция Грузии усилила контроль на улицах страны и задержала более тысячи человек, связанных с наркопреступлениями.
Правительство Грузии приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами.
Бесплатная программа, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года.
По словам премьера, крайне важно, чтобы ответственность за осуществление заместительной терапии, которая относится к категории высокого риска медицинских услуг, полностью взяло на себя государство.
В программу метадоновой заместительной терапии попадают лица с подтвержденным медицинским диагнозом "наркотическая зависимость" старше 21 года.
В рамках политики ужесточения антинаркотического законодательства в Грузии планируется ввести запрет на импорт психотропных медикаментов для частных компаний. Импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будут прерогативой государства.
Кроме того, будет установлен строгий контроль за выписыванием рецептов и выдачей лекарств.